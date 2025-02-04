Bodrum FK-Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya dair ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. D Grubu’nda lider olan konuk ekip Antalyaspor, mücadelede galibiyet alarak avantajını sürdürmek isterken, ev sahibi Bodrum FK taraftarı önünde kazanarak iddiasını devam ettirme hedefinde. İşte, Bodrum FK-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...