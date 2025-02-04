Bodrum FK-Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Antalyaspor ZTK'da Bodrum FK'ye konuk olacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Onvo Antalyaspor'un başındaki ilk kupa müsabakası özelliği taşıyan Bodrum FK maçında, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Emre Uzun, Deni Milosevic ve Burak İngenç forma giyemeyecek. Peki, Bodrum FK-Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya dair ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. D Grubu’nda lider olan konuk ekip Antalyaspor, mücadelede galibiyet alarak avantajını sürdürmek isterken, ev sahibi Bodrum FK taraftarı önünde kazanarak iddiasını devam ettirme hedefinde. İşte, Bodrum FK-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...