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Bodrum FK-Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor ZTK'da Bodrum FK'ye konuk olacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Onvo Antalyaspor'un başındaki ilk kupa müsabakası özelliği taşıyan Bodrum FK maçında, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Emre Uzun, Deni Milosevic ve Burak İngenç forma giyemeyecek. Peki, Bodrum FK-Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya dair ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. D Grubu’nda lider olan konuk ekip Antalyaspor, mücadelede galibiyet alarak avantajını sürdürmek isterken, ev sahibi Bodrum FK taraftarı önünde kazanarak iddiasını devam ettirme hedefinde. İşte, Bodrum FK-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...

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Bodrum FK-Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BODRUM FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum FK-Antalyaspor maçı, 5 Şubat Çarşamba günü saat 15:30'da başlayacak.

Müsabaka, A Spor'da canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını ise A. Bora Özkara ve Kadir Beyaz üstlenecek.

Bodrum FK-Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ANTALYASPOR İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Kupaya 4. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, sahasında Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek tur atladı. Beşinci eleme turunda deplasmanda Muşspor ile karşılaşan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Akdeniz temsilcisi, adını grup aşamasına yazdırdı.

Antalyaspor, gruptaki ilk maçında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

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