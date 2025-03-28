Bodrum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? (Trendyol Süper Lig 29. hafta)

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde gözler Talisca, Szymanski, En-Nesyri, Tadic gibi yıldızlarda olacak. Fenerbahçe’de Bodrum FK maçı öncesinde 4 isim kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, Bodrum ekibi karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Peki Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kritik karşılaşmanın detayları…