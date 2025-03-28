Bodrum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? (Trendyol Süper Lig 29. hafta)
Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında galibiyet arayacak. Süper Lig'de geride kalan 37 hafta sonunda Fenerbahçe 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos takıma döndü. Bosna Hersek’in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Dzeko, maskeyle sahada olabilecek. Peki Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde gözler Talisca, Szymanski, En-Nesyri, Tadic gibi yıldızlarda olacak. Fenerbahçe’de Bodrum FK maçı öncesinde 4 isim kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, Bodrum ekibi karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Peki Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kritik karşılaşmanın detayları…