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Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 29. hafta)

Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında galibiyet arıyor. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos takıma döndü. Bosna Hersek’in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Dzeko, maskeyle sahada olabilecek. Peki Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 29. hafta) - 1

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde gözler Talisca, Szymanski, En-Nesyri, Tadic gibi yıldızlarda olacak. Fenerbahçe’de Bodrum FK maçı öncesinde 4 isim kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, Bodrum ekibi karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Peki Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kritik karşılaşmanın detayları…

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Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 29. hafta) - 2

BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

  1. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bodrum FK, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bodrum FK - Fenerbahçe mücadelesi 28 Mart cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 29. hafta) - 3

SARI-LACİVERTLİLER ZİRVE TAKİBİNDE

Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 29. hafta) - 4

FENERBAHÇE’DE 4 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig 29. hafta) - 5

DZEKO MASKEYLE SAHADA OLACAK

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, yarınki maçta karbon maskeyle sahada olacak.

Yurt dışına transferi iptal olan Cenk Tosun'un da yarınki maçla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.

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