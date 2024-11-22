Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 13. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda giren Galatasaray, Bodrumspor engelini de aşmak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?