Boğaz'da "Sarıyer donanması": Şampiyonluk coşkuyla kutlandı

Bayraktar, lacivert-beyazlı kulübün yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayarak, "Ben, 2 sene önce başkan değildim. Yönetimde de değildim. O zaman konuştuğumda rotamızın şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bu hayal, bugün gerçekleşti. Şimdi de 'Rotamız Süper Lig.' diyoruz. Hayal etmek güzeldir. Bizim şampiyonluğumuz, bu toplumun birliğinden daha önemli değildir. Kulüp başkanları olarak bizim eksiklerimiz varsa bunları düzeltmemiz gerekiyor. Sonrasında da zaten diğer taraflar kendini düzeltir. Maalesef bir takım olumsuzluklar yaşanabiliyor. Hiçbir zaman şampiyonluk adına her şeyi mübah görmemek lazım. Bizim değerlerimiz ve kardeşliğimiz her şeyin üstündedir. Bugün rakiplerimizden Kastamonuspor, Batman Petrolspor, Adana 01 FK, İskenderunspor, Isparta 32 Spor ve Altay bizim kardeşimizdir. Biz, mücadeleyi sahada göstermeliyiz. Sahada rakibiz. Saha dışına çıktığımızda da dost olmamız gerekiyor. Taraftarımızdan da bir ricam var. Asla bu şampiyonluğu yaşarken rakiplerimizi rencide etmesinler." şeklinde konuştu.



Bayraktar, stadın artık taraftarlar için küçük gelmeye başladığını belirterek, "En son maçta bunu yaşadık. Stadın kapasitesinin çok üstünde seyirciyi maça almak zorunda kaldık. Bir o kadar taraftar da dışarda kaldı. Bir tribün projemiz başlatıldı. Sarıyer, futbol kültürü olan bir yer. Sarıyer, futbola da çok fayda sağlamış bir ilçe. Sarıyer, buradan ibaret de değil. Sarıyer, sempatisi olan bir kulüp. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da böyle. Onlar da bir ilçe takımı. Onların Türkiye'nin her tarafında taraftarı var. Sarıyer de gerçekten böyle bir camia." değerlendirmesinde bulundu.