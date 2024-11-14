Boks dünyası Jake Paul-Mike Tyson maçını bekliyor
Boks dünyası Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçı için geri sayıma başladı. 58 yaşındaki efsane boksör yıllar sonra ringe çıkarken, iki milyon dolarlık boks tarihinin en pahalı bileti ise bu maç için satışa çıktı. Tyson ve Paul, 16 Kasım Cumartesi gecesi TSİ 04.00'te iki dakika üzerinden sekiz raund boyunca dövüşecek. İşte ayrıntılar...
Kariyerini 2005'te noktalayan Mike Tyson ve YouTube yayıncılığından boksörlüğe adım atan Jake Paul ile ringde kozlarını paylaşacak.
İkili iki dakika üzerinden sekiz raund boyunca dövüşecek.