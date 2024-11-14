Boks dünyası Jake Paul-Mike Tyson maçını bekliyor

BOKS TARİHİNİN EN PAHALI BİLETİ

Öte yandan boks tarihinin en pahalı bileti ise bu maç için satışa çıktı.

Ringe 1,8 metre yakın olan iki koltuğun tanesinin iki milyon dolar olduğu görüldü.

VIP biletlerin sahiplari, iki boksörle tanışma fırsatını yakalayacak.

Ayrıca bileti alanlar için açık büfe, her şey dahil yemek ve maçın ardından ringde fotoğraf çektirme imkanı da sunuluyor.