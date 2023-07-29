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Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde, önceki gün saat 17.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bolu Göynük'te devam eden orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedirç" ifadeleri yer aldı.

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 1

Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda 27 Temmuz Perşembe günü öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının kontrol altına alındı.

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Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 2

Dün akşam havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, karadan ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdü.

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 3

Havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri yeniden yangına müdahale etmeye başladı.

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 4

Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, Düzce, Sakarya, Zonguldak ve civar illerden gönderilen çok sayıda arazöz ve orman işçileri tarafından iş makineleriyle destek verdi.

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 5
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 6
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 7
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 8
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 9
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 10
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 11
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 12
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 13
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 14
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