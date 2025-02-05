Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Kupada ilk hafta mücadelesinden beraberlikle ayrılan Galatasaray, grubunda ilk 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?