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Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Boluspor ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Boluspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Kupada ilk hafta mücadelesinden beraberlikle ayrılan Galatasaray, grubunda ilk 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 2

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında 6 Şubat 2025 Perşembe günü deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 3

GALATASARAY GALİBİYET HEDEFLİYOR

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanında çıkacak.

Galatasaray, Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) - 4

GALATASARAY'DA 3 İSİM EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Boluspor mücadelesinde ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

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