Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK MAÇTAN NOTLAR

İspanya temsilcisi Barcelona, Alman ekibi Borussia Dormund'u Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.



Raphinha'nın 25. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Robert Lewandowski'nin 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Barcelona, 66. dakikada Polonyalı yıldızı Lewandowski'yle bir gol daha bulurken, 77. dakikada Lamine Yamal'ın kaydettiği golle skoru 4-0'a taşıdı.



Kalan sürede başka gol olmadı ve Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek yarı final için büyük bir avantaj elde etti.