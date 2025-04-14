Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarına geri sayım başladı. İspanya temsilcisi Barcelona, Alman ekibi Borussia Dormund'u ilk maçta farklı mağlup etmişti. Futbolseverler şimdi rövanş maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 yenmişti. Alman ekibi Borussia Dortmund şimdi kendi sahasında zor bir geri dönüş senaryosu için uğraşacak. İşte, Borussia Dortmund-Barcelona Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hakkında bilgiler...