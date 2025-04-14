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Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarına geri sayım başladı. İspanya temsilcisi Barcelona, Alman ekibi Borussia Dormund'u ilk maçta farklı mağlup etmişti. Futbolseverler şimdi rövanş maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 yenmişti. Alman ekibi Borussia Dortmund şimdi kendi sahasında zor bir geri dönüş senaryosu için uğraşacak. İşte, Borussia Dortmund-Barcelona Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hakkında bilgiler...

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Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Borussia Dortmund–Barcelona rövanş mücadelesi, 15 Nisan Salı akşamı saat 22.00’de başlayacak.

Signal Iduna Park’ta oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İLK MAÇTAN NOTLAR

İspanya temsilcisi Barcelona, Alman ekibi Borussia Dormund'u Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.

Raphinha'nın 25. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Robert Lewandowski'nin 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Barcelona, 66. dakikada Polonyalı yıldızı Lewandowski'yle bir gol daha bulurken, 77. dakikada Lamine Yamal'ın kaydettiği golle skoru 4-0'a taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek yarı final için büyük bir avantaj elde etti.

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