Borussia Dortmund-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligin'de Borussia Dortmund-Lille maçına geri sayım başladı. Play off turunda Sporting Lizbon'u eleyen Borussia Dortmund, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Fransız ekibi Lille ile çeyrek finale kalmak adına sahaya çıkacak. İki takım da rövanş maçı öncesi avantajlı skor elde etmek için ter dökecek. Futbolseverler de maça saatler kala müsabakaya dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund-Lille maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Niko Kovac'ın öğrencileri kendi evinde Lille'yi mağlup edip, Fransa deplasmanına avantajlı gitmek istiyor. İşte, Borussia Dortmund-Lille maçı hakkında bilgiler...