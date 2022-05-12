Borussia Dortmund para basıyor: 5 transferden 321 milyon euro gelir

KARIM ADEYEMİ

Haaland'ın transferinin açıklanmasıyla birlikte, Dortmund anında bir hamle yaparak, Haaland'ın da geldiği Salzburg takımında forma giyen 20 yaşındaki Adeyemi'ye kancayı taktı.

Gelecek sezondan itibaren Signal İduna Park'ta Dortmund taraftarlarının karşısına çıkacak olan genç yıldız için 30 milyon euro ödendi.

Dortmund'un, Adeyemi'nin bir sonraki transferinden nasıl bir gelir elde edeceği şimdiden merak konusu...

SABRIN SONU SELAMET!

Sportif başarısızlığa rağmen taraftarlarından büyük bir tepki görmeyen Dortmund, bu sayede transfer politikasını da şekillendirme imkanı buldu.

Genç futbolculara forma verme şansı yakalayan Dortmund, hem futbol dünyasına yeni yıldızlar armağan ederken hem de kasasını doldurmayı başardı.