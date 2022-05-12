Borussia Dortmund para basıyor: 5 transferden 321 milyon euro gelir

Haberler - ntv.com.tr - AFP 12.05.2022 - 11:43
Bundesliga'da 10 sezondur şampiyonluk sevinci yaşayamayan Borussia Dortmund, bu yıl da kupayı Bayern Münih'e kaptırdı.
Sportif anlamda ezeli rakibinin gerisinde kalan Dortmund, başarılı transfer stratejisi ve elde ettiği gelirlerle dikkat çekmeyi başardı.
Hazırlayan: Tarık KIZILDAĞ / tarik.kizildag@ntv.com.tr
2020'de Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen Haaland'ı 20 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle transfer eden sarı-siyahlılar, 2 yıl gibi kısa süre sonra Norveçli yıldızı 60 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Manchester City'ye sattı.
Manchester City'nin 18 yaş altı takımında forma giyen Jadon Sancho, 2017 yılında 7,8 milyon euro karşılığında Dortmund'un yolunu tutmuştu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde yine Premier Lig'e, ama bu kez Manchester United'a transfer olan oyuncu, Dortmund kasasına 85 milyon euro girmesini sağlamıştı.
2016 yılında Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen Ousmane Dembele, 35 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
Sadece 1 sezon sonra Nou Camp'ın yolunu tutan Dembele, Dortmund'a 140 milyon euro gibi ulaşılması güç bir bonservis bedeli kazandırdı.
Pierre-Emerick Aubameyang da Dortmund'un Fransa'dan 'ithal ettiği' oyuncular arasında yer alıyor.
2013 yılında 24 yaşındayken Saint-Etienne'den 13 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncu, 2018'de Arsenal'a 63.7 milyon euroya satıldı.
2022'de serbest kalan oyuncu, Xavi'nin göreve gelmesiyle devre arasında bedelsiz olarka Barcelona'ya katıldı.
Pulisic, 2015 yılında ABD ekibi PA Classics'ten bedelsiz olarak transfer edildi.
2019 yılına geldiğimizde ise Dortmund, Premier Lig'e gönderdiği yıldızlara Pulisic'i de ekledi.
ABD'li yıldız, sarı siyahlı ekibe 64 milyon euro kazandırdı.
Haaland'ın transferinin açıklanmasıyla birlikte, Dortmund anında bir hamle yaparak, Haaland'ın da geldiği Salzburg takımında forma giyen 20 yaşındaki Adeyemi'ye kancayı taktı.
Gelecek sezondan itibaren Signal İduna Park'ta Dortmund taraftarlarının karşısına çıkacak olan genç yıldız için 30 milyon euro ödendi.
Dortmund'un, Adeyemi'nin bir sonraki transferinden nasıl bir gelir elde edeceği şimdiden merak konusu...
SABRIN SONU SELAMET!
Sportif başarısızlığa rağmen taraftarlarından büyük bir tepki görmeyen Dortmund, bu sayede transfer politikasını da şekillendirme imkanı buldu.
Genç futbolculara forma verme şansı yakalayan Dortmund, hem futbol dünyasına yeni yıldızlar armağan ederken hem de kasasını doldurmayı başardı.