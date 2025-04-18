Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi
Çin'de Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza'nın 11. kattan düşerek hayatını trajik şekilde kaybetmesi spor dünyasını yasa boğmuştu. Gabonlu futbolcunun hayatını kaybettiği gün oynanan maçta ise Boupendza'nın takım arkadaşlarına tepki geldi.
Süper Lig'de Hatayspor forması giymiş olan ve gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşadığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmişti.