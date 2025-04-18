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Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi

Çin'de Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza'nın 11. kattan düşerek hayatını trajik şekilde kaybetmesi spor dünyasını yasa boğmuştu. Gabonlu futbolcunun hayatını kaybettiği gün oynanan maçta ise Boupendza'nın takım arkadaşlarına tepki geldi.

Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi - 1

Süper Lig'de Hatayspor forması giymiş olan ve gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşadığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

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Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi - 2

Gabonlu futbolcunun ölümü şok etkisi yaratırken, aynı gün takımının oynadığı maçta yaşananlar da dikkat çekti.

Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi - 3

Boupendza'nın kulübü Zhejiang FC'nin MZ Hakka karşısında oynadığı maçta futbolcuların karşılaşmada bulduğu ilk golün ardından kutlama yapması izleyenleri şaşkına çevirdi.

Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi - 4

Futbolcuların golden sonraki sevinç gösterisine sosyal medyadaki futbolseverler tepki gösterdi.

Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi - 5

Karşılaşma sonrasında ise ayrıntılar ortaya çıktı. Zhejiang FC'nin kaptanı Cheng Jin ve teknik direktör Raul Caneda'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi - 6

Kaptan Cheng Jin, maç sonundaki açıklamasında "Üzgünüm. Gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi - 7

Raul Caneda ise, "Maç hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Böyle bir ortamda futbolun yeri yok." dedi.

Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan maçta takım arkadaşlarına büyük tepki: Gol sonrası kutlama krizi - 8

Öte yandan Çin'den bazı kaynakların devre arasına 2-0 önde giren takımın, ölüm haberini devre arasında aldığını öne sürdü ve oyuncuların moral bozukluğuyla karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldığını iddia etti.

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