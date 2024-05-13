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"Böyle olmamalıydı" (Spor yazarları Galatasaray ve Fenerbahçe için ne dedi?)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibine devam etti. Peki spor yazarları Galatasaray ve Fenerbahçe için ne dedi? İşte Süper Lig yazarlarından Galatasaray ve Fenerbahçe yorumu...

"Böyle olmamalıydı" (Spor yazarları Galatasaray ve Fenerbahçe için ne dedi?) - 1

"YILDIZLARIN FARKI ORTAYA ÇIKTI"

"Galatasaray takım olarak iyi futbol oynamadı. Sahaya Karagümrük daha iyi yayıldı, Galatasaray'ın açıklarından daha iyi faydalandılar. Takım oyunu olarak Karagümrük daha doğru işler yaptı ama karşılarında çok etkili oyuncuları olan bir rakip vardı. Onlar da şahsi becerilerini ortaya koydular. O zaman da ortaya fark çıktı tabii.

Hakem genelde maçı oynatmak istedi. O düşüncesi iyiydi. Yatanlara fazla prim vermedi. Bir hatası vardı, oyunculara ve oyuna engel oldu. Galatasaray orta sahası, rakip kaleciden ve defanstan dönen topları alamadı. Onun için de fuzuli yere yoruldular. Tabii Galatasaray'ın tutuk oyununda 6 puanlık farkın da tesiri vardı. Çünkü hem rakibiyle oynayacak, sahasında bile olsa o maçlar zor maçtır, hem de düşme tehlikesi olan bir takım ile oynayacaklar. Ama 90'da atılan gol resmen altın değerinde oldu. Bir yerde de Karagümrük'e yazık. Çünkü mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadı."

(ERMAN TOROĞLU - SABAH)

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"Böyle olmamalıydı" (Spor yazarları Galatasaray ve Fenerbahçe için ne dedi?) - 2

"İÇERDE KAYBETTİĞİ PUANLAR YÜZÜNDEN"

Diğer maçta ise Fenerbahçe son bir gayretle asıldı. Sonunda İsmail Kartal'ın aklına, Batshuayi geldi. Dün ilk iki golde de büyük payı var.

Birinci golü yaptı, ikincide özellikle pasif ofsayttan aktife geçmemek için ellerini arkaya atarak heykel gibi durdu. Fenerbahçe eski maçlarına göre daha bir hareketliydi.

Bu Fenerbahçe şampiyon olamazsa içeride kaybettiği puanlar yüzündendir. Başka yerde hata aramasınlar.

(ERMAN TOROĞLU - SABAH)

"Böyle olmamalıydı" (Spor yazarları Galatasaray ve Fenerbahçe için ne dedi?) - 3

"MERTENS VE BARIŞ'IN RÜYASI"

"Sezona başlarken kariyerini noktalayabileceğini açıklamış olsa da Mertens öyle bir final yapıyor ki üzerine belgesel çekilir. Önce Barış Alper’e asist yaptı, peşinden Barış Alper’in zor servisini gole çevirdi. Takımının attığı son 14 golde etkisi var Belçikalı’nın.

Keza Barış Alper Yılmaz için de bir rüya sezon söz konusu. Enerjisiyle, gücüyle, her şeyiyle sezona damga vurmak için savaşıyor adeta. Sol forvette oynadığından bu yana durmuyor; atmaya, attırmaya devam ediyor.

Türkiye Kupası’nda 29 Şubat’ta oynanan ve Karagümrük’ün, Markao’nun etkili santrforluğuyla 2-0 kazandığı maçta da Nelsson ve Abdülkerim ile başlayan Okan Buruk’un aynı filmi seyrettirmesi şayet Berkan’ın son dakika golü gelmese uzun süre peşinden hocayı takip edebilirdi."

(SERKAN AKCAN - FANATİK)

"Böyle olmamalıydı" (Spor yazarları Galatasaray ve Fenerbahçe için ne dedi?) - 4

"KADIKÖY'DE VAZGEÇENLER TRİBÜNDEYDİ"

"Yaklaşan kongre, Ali Koç'un aday olduğunu açıklaması, Aziz Yıldırım'ın adaylığının beklenmesi, Fenerbahçe'den vazgeçirmiş bazılarını.

Halbuki "Racon", derbi öncesinde takımın etrafında olmayı gerektirir. Şampiyonluk elbette önemli ama derbi de "değerli"... Galatasaray deplasmanı öncesinde oyuncuları bu maça motive etmesi gereken tribünler, seçim kaygısına düşüp, taraf seçmişler...

O yüzden istikrarı bulamıyorlar aslında. Fenerbahçe'nin "Şemsiye" olduğunu unutuyorlar, Ali Koç'un veya Aziz Yıldırım'ın taraftarı oluyorlar." 

(GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH)

"Böyle olmamalıydı" (Spor yazarları Galatasaray ve Fenerbahçe için ne dedi?) - 5

"BU GALİBİYET İŞİ BİTİRDİ GALİBA"

"Galatasaray çok tuhaf bir takım. Tam anlamıyla bir 'winner'... Ha bu hafta ha şu hafta diye diye tam 17 hafta kazandılar… Dün akşam kazanamayabilirlerdi ama yeniden son birkaç dakika içinde galip gelmeyi bildiler. İlk devre kötü bir Galatasaray vardı. Etkili olamadılar. Rakip Karagümrük çok fazla gelmeye başladı ve geldiği pozisyonların birinde de golü buldu.

'Haftaya Fenerbahçe yenerse Konya'da puan kaybeder mi?' diye düşünürken sahneye oyuna sonradan giren Berkan çıktı. Bu golün de başlangıcı, topu kanırta kanırta getiren Barış Alper'di. Sonuçta Galatasaray zor da olsa kazandığı bu maç sonrası işi bitirdi galiba."

(AHMET ÇAKAR - SABAH)

"Böyle olmamalıydı" (Spor yazarları Galatasaray ve Fenerbahçe için ne dedi?) - 6

"BÖYLE OLMAMALIYDI"

"Elbette bütün olup bitenden sonra ve ligin boyu da bu kadar kısalmışken 6 puanlık dezavantajla oynamak pek kolay değil tabi. Ama kötü yönetilse de çok kaliteli bir kadrosu var her şeye rağmen Fenerbahçe'nin.

Dolayısıyla her türlü eksiğe rağmen hiçte zorlanmadan 3-0 gibi net bir skorla yendi Kayserispor'un dün akşam.

Fakat, geriye düştüğü maçı kazanınca Galatasaray, Fenerbahçe'nin galibiyeti 3 puandan öteye geçemedi, en azından şimdilik.

Açıkçası böyle olmamalıydı ve en kötü ihtimalle bitime son iki maç kalmışken bitime puan puana girmeliydi Fenerbahçe ezeli rakibiyle."

(HAŞİM ŞAHİN - FANATİK)

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