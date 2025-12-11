Brann-Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz
11.12.2025 17:35
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşıyor.
Fenerbahçe, ilk 8 şansını artırmak için galibiyet hedefliyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'a konuk olacak.
Mücadelede Fransa futbol federasyonundan Willy Delajod düdük çalacak.
Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak maç 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımı, başlama düdüğünden itibaren haberimizde olacak.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan sarı lacivertliler 20. sırada.
Fenerbahçe'de kart cezalısı John Duran'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Semedo, Asensio ve Çağlar forma giyemeyecek.
BRANN CEPHESİ
Norveç temsilcisi Brann; sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.
5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 100. MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 99 maça çıkarken, Brann karşısında 100. müsabakasını oynayacak.
Bu kulvarda çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 30 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 141 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.
2 NUMARALI KUPADA 154. SINAV
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 153 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 213 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.