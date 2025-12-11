Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe galibiyet için sahada
11.12.2025 16:29
NTV - Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Norveç'in güçlü ekiplerinden Brann ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Brann karşısında deplasmanda kazanmak ve grup sıralamasında ilk 8'e doğru yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe'de bu akşam son maçta kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlığı düzelmeyen Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık 2025 Perşembe günü Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.
Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm
Fenerbahçe: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
AVRUPA KUPALARINDA 296. MAÇ
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 296. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 295 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 402 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.
FENERBAHÇE'DE 2 İSİM BRANN MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.
Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin de maçın kadrosunda olması bekleniyor.
FENERBAHÇE 20. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.
Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.
Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.
5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.