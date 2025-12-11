Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe galibiyet için sahada

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Norveç'in güçlü ekiplerinden Brann ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Brann karşısında deplasmanda kazanmak ve grup sıralamasında ilk 8'e doğru yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe'de bu akşam son maçta kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlığı düzelmeyen Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?