Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde galibiyet için sahada

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa Ligi'nde bu hafta temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekiplerinden Brann ile kozlarını paylaşacak. Gruplarda geride kalan 5 haftada 8 puan toplayan ve 20. sırada yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Brann karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. Peki, Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?