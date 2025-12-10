Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
10.12.2025 11:22
AA
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Avrupa Ligi'nde bu hafta temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekiplerinden Brann ile kozlarını paylaşacak. Gruplarda geride kalan 5 haftada 8 puan toplayan ve 20. sırada yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Brann karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç'in zorlu ekiplerinden Brann ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde geride kalan haftalarda 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Brann deplasmanında kazanmak ve puanını 11'e yükseltmek istiyor. Kritik maçta Fenerbahçe'den 2 isim kadroda olmayacak. Peki, Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık 2025 Perşembe günü Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşacak.
Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK
Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
FENERBAHÇE 8 PUANLA 20. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.
Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.
Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.
5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
FENERBAHÇE 2 İSİM MAÇTA YOK
Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.
Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Bir süredir takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin de maçın kadrosunda olması bekleniyor.
MAÇ SAATİNDE YAĞMUR BEKLENİYOR
Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterse de mücadelenin oynanacağı Bergen kentinde hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji tahminine göre tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.