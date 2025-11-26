Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Samsunspor Avrupa Ligi'nde 4'te 4 hedefliyor

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor İrlanda deplasmanında Breidablik ile kozlarını paylaşacak. Breidablik karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıkacak olan Samsunspor, deplasmanda tüm gücünü ortaya koyup kazanmayı ve namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?