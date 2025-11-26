Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Samsunspor Konferans Ligi'nde mutlak galibiyet için sahada
26.11.2025 10:37
Son Güncelleme: 27.11.2025 12:38
AA
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında sahasında İzlanda ekiplerinden Breidablik ile nefes kesen bir karşılaşmaya çıkacak. Konferans Ligi'nde 3'de 3 yapma başarısını gösteren Samsunspor, deplasmanda Breidablik'i yenerek yoluna kayıpsız devam etmek ve gruplardaki liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor İrlanda deplasmanında Breidablik ile kozlarını paylaşacak. Breidablik karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıkacak olan Samsunspor, deplasmanda tüm gücünü ortaya koyup kazanmayı ve namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak.
İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, saat 23.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR'DA 7 İSİM KADRODA YOK
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.
Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.
SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.
İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.
Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor.
Samsun ekibi, Breidablik maçının ardından sırasıyla AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.