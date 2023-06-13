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Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)

Brentford, 25 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Kevin Schade'yi renklerine bağladı. Schade için ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...

Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 1

Kevin Schade - Brentford

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon euro ödeyecek.

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Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 2

Orkun Kökçü - Benfica

Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 3

Enner Valencia -  Internacional

Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 4

Naby Keita - Werder Bremen

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini açıkladı. 

Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 5

Lionel Messi - Inter Miami


Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 6

Karim Benzema - Al Ittihad


Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 7

Inigo Martinez - Barcelona

Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 8

Jude Bellingham - Real Madrid


Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 9

Çağlar Söyüncü - Atletico Madrid


Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 10

Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen


Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 11

Alexis Mac Allister - Liverpool

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