Brentford'dan Kevin Schade için kulüp rekorunu kıran imza (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)
Brentford, 25 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Kevin Schade'yi renklerine bağladı. Schade için ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...
Kevin Schade - Brentford
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon euro ödeyecek.