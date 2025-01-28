Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Real Madrid, Brest ile kozlarını paylaşacak. 12 puanla 16. sırada yer alan İspanyol ekibi, Brest deplasmanından 3 puanla dönme hesapları yapıyor. 13 puanla 13. sırada bulanan Fransız ekibi zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Brest ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Real Madrid, Brest ile oynanacak son maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını ilk 8 içerisinde bitirmenin peşinde. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak edilirken gözler Arda Güler'e çevrildi. Öte yandan müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yönetecek. İşte, Brest-Real Madrid maçına dair bilgiler...