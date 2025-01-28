Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?

Arda Güler bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 karşılaşmada sadece 873 dakika süre bulunurken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



Ancelotti’den Brest karşılaşmasında forma bekleyen Arda Güler, İspanyol basınında yer alan iddialara göre karşılaşmaya ilk 11’de başlayabilir.