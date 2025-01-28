NTV.COM.TR

Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Real Madrid, Brest ile kozlarını paylaşacak. 12 puanla 16. sırada yer alan İspanyol ekibi, Brest deplasmanından 3 puanla dönme hesapları yapıyor. 13 puanla 13. sırada bulanan Fransız ekibi zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Brest ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Real Madrid, Brest ile oynanacak son maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını ilk 8 içerisinde bitirmenin peşinde. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak edilirken gözler Arda Güler'e çevrildi. Öte yandan müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yönetecek. İşte, Brest-Real Madrid maçına dair bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BREST-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brest-Real Madrid maçı, 29 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Du Roudourou Stadyumu'nda oynanacak ve Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdük çalacağı mücadele, tabii spor 4 ekranında yayınlanacak.

Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?

Arda Güler bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 karşılaşmada sadece 873 dakika süre bulunurken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ancelotti’den Brest karşılaşmasında forma bekleyen Arda Güler, İspanyol basınında yer alan iddialara göre karşılaşmaya ilk 11’de başlayabilir.

Brest-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8. HAFTANIN PROGRAMI

"Devler Ligi"nde tamamı 29 Ocak'ta TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

DAHA FAZLA GÖSTER