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Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik"

Manchester City'nin yıldızı Rodri, 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu. Brezilya basını tarafından Vinicius Jr'ın Real Madrid'de gösterdiği performansa rağmen Ballon d'Or ödülünü alamaması, ödül tarihinin en adaletsiz kararı olarak nitelendirildi. Ayrıca spor yorumcuları Brezilyalı yıldızın ırkçılık karşısındaki net tavrı nedeniyle ödülden mahrum bırakıldığını iddia etti.

Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik" - 1

Brezilya basınında Rodri'nin Vinicius Junior'un önünde Ballon d'Or ödülünün sahibi olması tartışmalara neden oldu.

24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vinicius geçen sezon Real Madrid'in en golcü oyuncusu olarak İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanmasını sağlamıştı.

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Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik" - 2

Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ise ülkesinin Temmuz ayında Euro 2024'ü kazanmasına yardımcı oldu ve City ile Premier Lig, Uefa Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Rodri'ye ödülü Pazartesi günü Paris'te verilirken Vinicius kulüp temsilcileriyle birlikte törene katılmayarak protesto etmişti.

Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik" - 3

"TARİHİN EN TARTIŞMALI KARARI"

Brezilya'daki spor yorumcuları kararı adaletsiz ve misilleme niteliğinde bir hareket olarak nitelendirirken, bazıları bunun ödül tarihindeki en tartışmalı karar olduğunu belirtti.

Birçok kişi Real Madridli oyuncunun İspanya'da karşı karşıya kaldığı ırkçılık konusundaki duruşu nedeniyle ödülden mahrum bırakıldığını iddia etti.

İşte Brezilya'da bazı spor yorumcularının Vinicius Jr tepkisi:

Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik" - 4

Brezilya'nın önde gelen TV haber ağı Globo News'ten yorumcu Guga Chacra, "Vinicius'un İspanyol futbolunda ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde ırkçılığın hedefi olduğunu ve ırkçılığa karşı aktif bir şekilde mücadele ettiğini biliyoruz" dedi.

Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik" - 5

"TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ADALETSİZLİK"

Brezilya gazetesinden Estadao Gustavo Faldon ise "Bu da bizi Rodri'ye galibiyeti getiren sonucun Vinicius'a karşı önyargı ve ırkçılıktan etkilenip etkilenmediğini sorgulamaya itiyor. Vincius'a yapılan muamele Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlikti. Brezilyalı olması, Real Madrid'de oynaması ve golcü olması ödül tarihinde onun lehine işlemeliydi." dedi.

Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik" - 6

ESPN Brasil'de spor yorumculuğu yapan Rodrigo Bueno da "Bana adaletsizlik gibi geliyor" diye ekledi.

Brezilya'nın UOL haber sitesinin spor yorumcusu Milly Lacombe ise Ballon d'Or'un driplingleri, golleri, kararlı oyun kurma becerisi ve sosyal aktivizmiyle tanınan, sezonun en çok konuşulan oyuncusuna içten bir saygı duruşunda bulunma fırsatını kaçırdığını söyledi.

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