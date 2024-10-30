Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik"

"TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ADALETSİZLİK"

Brezilya gazetesinden Estadao Gustavo Faldon ise "Bu da bizi Rodri'ye galibiyeti getiren sonucun Vinicius'a karşı önyargı ve ırkçılıktan etkilenip etkilenmediğini sorgulamaya itiyor. Vincius'a yapılan muamele Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlikti. Brezilyalı olması, Real Madrid'de oynaması ve golcü olması ödül tarihinde onun lehine işlemeliydi." dedi.