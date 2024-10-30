Brezilya basınından Vinicius Jr tepkisi: "Ballon d'Or tarihindeki en büyük adaletsizlik"
Manchester City'nin yıldızı Rodri, 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu. Brezilya basını tarafından Vinicius Jr'ın Real Madrid'de gösterdiği performansa rağmen Ballon d'Or ödülünü alamaması, ödül tarihinin en adaletsiz kararı olarak nitelendirildi. Ayrıca spor yorumcuları Brezilyalı yıldızın ırkçılık karşısındaki net tavrı nedeniyle ödülden mahrum bırakıldığını iddia etti.
Brezilya basınında Rodri'nin Vinicius Junior'un önünde Ballon d'Or ödülünün sahibi olması tartışmalara neden oldu.
24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vinicius geçen sezon Real Madrid'in en golcü oyuncusu olarak İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanmasını sağlamıştı.