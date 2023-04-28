Brezilya efsanesi Pele sözlüğe girdi. Karar, Pele hayranlarının topladığı 125 bin imzanın ardından alındı.
Efsanin ismi sözlüğe sıfat olarak eklendi. Brezilyalılar; istisnai, kıyaslanamaz veya benzersiz gibi tanımlamalar için "Pele" sıfatını kullanabilecek.
Resmi kayıtlardaki ismi Edson Arantes do Nascimento olan unutulmaz oyuncu, çocukluk yıllarında arkadaşları tarafından "Pele" lakabını almıştı.
Pele, Brezilya'nın Tres Coraçoes şehrinde Dondinho isimli kendisi gibi futbolcu olan bir babanın ve Celeste Arantes isimli bir annenin oğlu olarak 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi. İki çocuklu yoksul bir ailenin büyük çocuğu olan Brezilyalı efsanevi futbolcuya, okul arkadaşları tarafından o dönem örnek aldığı Vasco da Gamalı oyuncu Bile'ye istinaden "Pele" takma adı verildi.
Küçük yaşlarda kafelerde garson olarak çalışan, belli yaşa kadar bir futbol topu dahi bulunmayan Pele, yeşil sahalara ilk adımını, Bauru Athletic Club ile attı ve Sao Paulo Gençler Eyalet Şampiyonası'nda 1954-1956 yıllarında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'teki dünya kupalarında "Sambacılar" ile 3 kez şampiyonluk yaşayan Pele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda.
Brezilya Milli Takımı ile 1957-1971 yıllarında 92 kez sahaya çıkan "Siyah İnci" lakaplı Pele, 77 gole imza attı. 1956'dan emekli olduğu 1977'ye kadar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol, Guinness Dünya Rekorları'na girdi.
Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyi futbolcu" olarak nitelendirildi. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı. Pele 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya milli futbol takımı için oynamaya başladı. 17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı.
Brezilya, 1962 Dünya Kupası'nda da şampiyon oldu ancak Pele, grup aşamasında sakatlandığı için turnuvanın geri kalanında oynayamadı. Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğunu Santos'ta geçiren Pele, burada toplamda 25 kupa kazandı. 1962'de kulübüne tarihinin ilk Libertadores kupasını kazandırdı, ardından 1963'te tekrar şampiyon oldu. Libertadores şampiyonu olarak oynadığı iki Kıtalararası Kupa finalinde (1962, 1963) sırasıyla Benfica ve Milan'a karşı oynadığı dört maçta dokuz gol attı; Santos iki finali de kazandı. Kariyerinin son iki yılını New York Cosmos'ta geçirdi ve giydiği on numaralı forma emekliye ayrıldı.
O dönemlerde birçok Avrupa kulübü, Pele'yi transfer etmek istedi. Ancak Brezilya hükümeti, yıldız futbolcuyu ulusal hazine ilan etti ve Pele kariyerinin doruğundayken yurt dışına transfer olamadı. 1974'te futbolu bıraktığını açıklamasına rağmen 1975'te Amerika'nın New York Cosmos takımına transfer olan Pele, burada çıktığı 56 maçta 31 gol buldu. 1977'ye kadar da bu takımda oynadı ve o tarihte jübilesini yaptı.