Brezilya efsanesi Pele sözlüğe girdi

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyi futbolcu" olarak nitelendirildi. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı. Pele 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya milli futbol takımı için oynamaya başladı. 17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı.



Brezilya, 1962 Dünya Kupası'nda da şampiyon oldu ancak Pele, grup aşamasında sakatlandığı için turnuvanın geri kalanında oynayamadı. Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğunu Santos'ta geçiren Pele, burada toplamda 25 kupa kazandı. 1962'de kulübüne tarihinin ilk Libertadores kupasını kazandırdı, ardından 1963'te tekrar şampiyon oldu. Libertadores şampiyonu olarak oynadığı iki Kıtalararası Kupa finalinde (1962, 1963) sırasıyla Benfica ve Milan'a karşı oynadığı dört maçta dokuz gol attı; Santos iki finali de kazandı. Kariyerinin son iki yılını New York Cosmos'ta geçirdi ve giydiği on numaralı forma emekliye ayrıldı.



O dönemlerde birçok Avrupa kulübü, Pele'yi transfer etmek istedi. Ancak Brezilya hükümeti, yıldız futbolcuyu ulusal hazine ilan etti ve Pele kariyerinin doruğundayken yurt dışına transfer olamadı. 1974'te futbolu bıraktığını açıklamasına rağmen 1975'te Amerika'nın New York Cosmos takımına transfer olan Pele, burada çıktığı 56 maçta 31 gol buldu. 1977'ye kadar da bu takımda oynadı ve o tarihte jübilesini yaptı.