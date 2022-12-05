Brezilya-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında bu akşam Brezilya ve Güney Kore müthiş bir mücadeleye çıkacak. Çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek iki takım bu akşam kazanarak Dünya Kupası yolunda bir adım daha ilerlemek istiyor. Peki, Brezilya-Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?