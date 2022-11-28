Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında bu akşam Brezilya, aynı puanda olan rakibi İsviçre ile mücadele edecek. Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri bu akşam galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek. Peki, Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam İsviçre ile karşılaşacak. 974 Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
Karşılaşma TRT1'den canlı olarak yayınlanacak.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.
Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.
Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri yarın galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.