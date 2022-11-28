Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 FIFA Dünya Kupası)

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında bu akşam Brezilya, aynı puanda olan rakibi İsviçre ile mücadele edecek. Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri bu akşam galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek. Peki, Brezilya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?