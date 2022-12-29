Brezilyalı efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti (Fotoğraflarla Pele'nin hayatı)

1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "Yüzyılın atleti" seçildi. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza attı. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha sahip oldu. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pele tam 92 maçta da hat-trick yaptı.