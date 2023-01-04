Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören ve 29 Aralık’ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele), son yolculuğuna uğurlandı.
19 yıl formasını giydiği Santos kulübüne ait stadyumunda, Pele’nin naaşı halkın ziyareti için 24 saat açık kaldı.
İtfaiye aracının üzerine konulan Pele'nin cenazesi veda etmesi için ilk önce Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine götürüldü.
Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda, aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Hayranlarının oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.
Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcu olan Pele, kariyerinde birçok ilke de imza attı.
İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'teki dünya kupalarında "Sambacılar" ile 3 kez şampiyonluk yaşayan Pele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda.
Brezilya Milli Takımı ile 1957-1971 yıllarında 92 kez sahaya çıkan "Siyah İnci" lakaplı Pele, 77 gole imza attı.
1956'dan emekli olduğu 1977'ye kadar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol, Guinness Dünya Rekorları'na girdi.