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Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e cinsel tacizden gözaltı

Brezilyalı futbolcu Dani Alves için Barcelona'da bir gece kulübünde cinsel taciz olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e cinsel tacizden gözaltı - 1

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e cinsel tacizden gözaltı - 2

İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barcelona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e cinsel tacizden gözaltı - 3

Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.


Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e cinsel tacizden gözaltı - 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı kaydedildi.


Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e cinsel tacizden gözaltı - 5

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

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