NTV.COM.TR’ye geri dön

Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti

Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla, Brezilyalı Neymar ise attığı gollerle Pele ve Ronaldo'yu yakalayarak tarihe adını yazdı.

Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 1

Hırvatistan'ın Japonya ile penaltılara kaldığı maçta 4 penaltının 3'ünü kurtaran kaleci Dominik Livakovic ile Brezilyalı Neymar Güney Kore karşısında attığı gollerle tarihe geçti.


Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 2

Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3. isim oldu.


Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 3

Daha önce yine Hırvatistan kalecisi Danijel Subasic 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka'ya karşı aynı başarıyı tekrarlamıştı.


Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 4

2006 Dünya Kupası'nda ise Portekiz kalecisi Ricardo, İngiltere karşısında yine 3 penaltı kurtararak tarihe geçmişti.


Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 5

Katar 2022'deki ilk golünü Güney Kore karşısında atan Neymar ise Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe adını yazdırdı.


Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 6

Neymar ayrıca 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi.

Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 7

76 gole ulaşan yıldız futbolcu bir gol daha atarsa Pele ile gol sayısını eşitleyecek.

Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 8

Hırvatistan ile Brezilya çeyrek finalde cyma günü 18'de karşı karşıya gelecek.

Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 9

İşte Hırvatların Japonya, Brezilya'nın ise Güney Kore karşısındaki galibiyetlerinden yansıyan bazı kareler...

Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 10
Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 11
Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 12
Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 13
Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 14
Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 15
Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 16
Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 17
Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti - 18

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER