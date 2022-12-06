Brezilyalı Neymar ile Hırvatistanlı Dominik Livakovic Dünya Kupası'nda tarihe geçti

Hırvatistan'ın Japonya ile penaltılara kaldığı maçta 4 penaltının 3'ünü kurtaran kaleci Dominik Livakovic ile Brezilyalı Neymar Güney Kore karşısında attığı gollerle tarihe geçti.
Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3. isim oldu.
Daha önce yine Hırvatistan kalecisi Danijel Subasic 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka'ya karşı aynı başarıyı tekrarlamıştı.
2006 Dünya Kupası'nda ise Portekiz kalecisi Ricardo, İngiltere karşısında yine 3 penaltı kurtararak tarihe geçmişti.
Katar 2022'deki ilk golünü Güney Kore karşısında atan Neymar ise Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe adını yazdırdı.
Neymar ayrıca 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi.
76 gole ulaşan yıldız futbolcu bir gol daha atarsa Pele ile gol sayısını eşitleyecek.
Hırvatistan ile Brezilya çeyrek finalde cyma günü 18'de karşı karşıya gelecek.
İşte Hırvatların Japonya, Brezilya'nın ise Güney Kore karşısındaki galibiyetlerinden yansıyan bazı kareler...