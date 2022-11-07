Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Kazandığı 5 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan ancak son şampiyonluğunu elde ettiği 2002'den bu yana yarı finalden ötesini göremeyen Brezilya'nın kadrosu belli oldu.



Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tite, 26 kişilik kadroda Dünya Kupası tecrübesi olmayan 16 isme yer verdi.