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Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 1

Kazandığı 5 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan ancak son şampiyonluğunu elde ettiği 2002'den bu yana yarı finalden ötesini göremeyen Brezilya'nın kadrosu belli oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tite, 26 kişilik kadroda Dünya Kupası tecrübesi olmayan 16 isme yer verdi.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 2

39 yaşındaki Dani Alves ve 38 yaşındaki Thiago Silva da kadroda kendilerine yer buldu.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 3

Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile beraber G Grubu'nda mücadele edecek Brezilya'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 4

KALECİLER

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 5

SAVUNMA

Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus)

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 6

ORTA SAHA

Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 7

FORVET

Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 8
Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 9
Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 10
Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 11
Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu - 12

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