Premier Lig'in 4. haftasında Brighton taraftarı önünde Ipswich ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan 3 haftada 7 puan toplayarak Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Brighton, bu akşam Ipswich karşısında da galibiyet arayacak. Türkiye A Milli Takım forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun bugün Brighton-Ipswich maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?