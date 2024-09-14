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Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

Brighton, Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Ipswich ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'den rekor transfer bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun bugün Ipswich maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? - 1

Premier Lig'in 4. haftasında Brighton taraftarı önünde Ipswich ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan 3 haftada 7 puan toplayarak Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Brighton, bu akşam Ipswich karşısında da galibiyet arayacak. Türkiye A Milli Takım forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun bugün Brighton-Ipswich maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

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Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? - 2

BRİGHTON-IPSWİCH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 4. haftasında Brighton, Faimer Stadyumu’nda 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da Ipswıch ile karşı karşıya gelecek.

Heyecan dolu mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? - 3

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı geçen Ferdi Kadıoğlu'nun cumartesi günü Ipswich karşısında forma giyebileceğini açıklamıştı.

Ferdi Kadıoğlu bugün şans verilmesi halinde Ipswich maçında kadroda olacak.

Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? - 4

"UMARIM KADRODA OLURUM"

A Milli Takım’ın genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada takımla birlikte antrenmanlara katıldığına vurgu yaparak "Umarım bir sonraki maçta kadroda olurum." ifadelerini kullandı.

Takımıyla birlikte çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalırken milli arada sakatlığını atlattı.

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