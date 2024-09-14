Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?
Brighton, Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Ipswich ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'den rekor transfer bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun bugün Ipswich maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?
Premier Lig'in 4. haftasında Brighton taraftarı önünde Ipswich ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan 3 haftada 7 puan toplayarak Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Brighton, bu akşam Ipswich karşısında da galibiyet arayacak. Türkiye A Milli Takım forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun bugün Brighton-Ipswich maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Brighton-Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?