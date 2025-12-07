Brighton-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de 17. karşılaşma

Premier Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Brighton, Premier Lig'in 15. haftasında sahasında zorlu West Ham ile mücadele edecek. West Ham ile oynadığı 16 Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Brighton, tek mağlubiyetini Ağustos 2023'te sahasında almıştı. Peki, Brighton-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?