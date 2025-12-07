Brighton-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de 17. karşılaşma
07.12.2025 14:56
NTV - Haber Merkezi
Premier Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Brighton, Premier Lig'in 15. haftasında sahasında zorlu West Ham ile mücadele edecek. West Ham ile oynadığı 16 Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Brighton, tek mağlubiyetini Ağustos 2023'te sahasında almıştı. Peki, Brighton-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'de bugün Brighton taraftarı önünde West Ham ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon Premier Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım olan Brighton, West Ham karşısında da mücadeleyi üstün tamamlayıp 3 puanı almaya çalışacak. Peki, Brighton-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BRİGHTON-WEST HAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brighton ve West Ham, 7 Aralık Pazar günü Amex Stadyumu'nda oynanacak maçta karşı karşıya gelecek.
Brighton-West Ham maçı, saat 17.00'de başlayacak ve Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
GÖZLER FERDİ KADIOĞLU'NDA OLACAK
Gözler Brighton'da forma giyen A Milli Takım futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nda olacak. Bu sezon 13 maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun bugün West Ham karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.