"Bu adam inanılmaz, boşuna Kante olmamış" Spor yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi

İlk yarıda tartışılmaz üstünlük kuran Fenerbahçe’de Cherif ve Nene daha etkili olabilse farkı da artırabilirdi.

Ama ikinci yarı çok daha farklı oldu. Kayserispor golü kalesinde görünce safları gevşedi. Ve ondan sonra Fenerbahçe maçı bitirdi. Önce Talisca çok rahat çok profesyonel şekilde öyle bir gol attı ki o sol ayağa ne kadar şapkan varsa çıkar.

Hemen arkasından Nene takipçiliğini gösterip 3. golü attı. Kerem’in asistinde ise 4. gol geldi.

Bu maçın bu kadar rahat kazanılmasının nedeni kesinlikle Fenerbahçe orta alanıdır. Kante ve Guendouzi öyle bir top oynadılar ki ambulansla gelen ilk yardım ekibi gibiydi.

Kimin ihtiyacı varsa, kimin yardıma ihtiyacı varsa oradaydılar. Üstelik adam eksiltme özellikleri ile son yıllarda Fenerbahçe’nin bu bölgedeki en büyük eksikliğini giderdiler. Belki Kante’yi ilk geldiği zaman eleştirenler çok oldu. Ancak gördük ki bu adam inanılmaz bir adam ve boşuna Kante olmamış. (Halil Özer-MİLLİYET)