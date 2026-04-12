"Bu adam inanılmaz, boşuna Kante olmamış" Spor yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi
12.04.2026 09:02
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Maçı 4-0 kazanan sarı lacivertlileri spor yazarları değerlendirdi.
“Gördük ki bu adam inanılmaz bir adam”
İlk yarıda tartışılmaz üstünlük kuran Fenerbahçe’de Cherif ve Nene daha etkili olabilse farkı da artırabilirdi.
Ama ikinci yarı çok daha farklı oldu. Kayserispor golü kalesinde görünce safları gevşedi. Ve ondan sonra Fenerbahçe maçı bitirdi. Önce Talisca çok rahat çok profesyonel şekilde öyle bir gol attı ki o sol ayağa ne kadar şapkan varsa çıkar.
Hemen arkasından Nene takipçiliğini gösterip 3. golü attı. Kerem’in asistinde ise 4. gol geldi.
Bu maçın bu kadar rahat kazanılmasının nedeni kesinlikle Fenerbahçe orta alanıdır. Kante ve Guendouzi öyle bir top oynadılar ki ambulansla gelen ilk yardım ekibi gibiydi.
Kimin ihtiyacı varsa, kimin yardıma ihtiyacı varsa oradaydılar. Üstelik adam eksiltme özellikleri ile son yıllarda Fenerbahçe’nin bu bölgedeki en büyük eksikliğini giderdiler. Belki Kante’yi ilk geldiği zaman eleştirenler çok oldu. Ancak gördük ki bu adam inanılmaz bir adam ve boşuna Kante olmamış. (Halil Özer-MİLLİYET)
“Guendouzi'nin de hakkını yemeden…”
"Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi. Guendouzi'nin de hakkını yemeden, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek önemliydi Fenerbahçe adına.
Hakem Ali Yılmaz için klavye oynatmak da doğru değil. Böyle yeteneksiz, yorum gücü eksik bir hakeme bir de derbi yönettirdiler. Dünya Kupası'na hakem gitmedi, MHK'nin yapabildiği de iki tarafı da sinir küpü yapan bu arkadaşlar." (Gürcan Bilgiç-FOTOMAÇ)
"Dünyanın dörtte üçünü su kaplıyor, birini de Kante!"
"Hobisini mesleğe dönüştürebilen şanslı insanlardan biriyim, 2018 Dünya Kupası’nı Rusya’da takip etme fırsatı bulmuştum. Mbappe’nin, Modric’in, Hazard’ın manşetleri çaldığı o turnuvanın gizli süperstarı Kante idi. Fransa finale çıkana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmış, her pozisyonun içine girmiş, her topa karışmış, her rakibine orta sahayı dar etmişti. Sanırım bu espriyi de ilk kez orada Moskova’da duymuştum: “Dünya’nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!”
Geçen hafta derbide sahipsiz bütün topları topladı, sahiplileri de topladı sonra. Aynı anda üç-dört yerdeydi sanki, bir ara gelip bizim önümüzden içecekleri-kağıtları çaldı galiba! Dün de kaldığı yerden devam etti her şeyi toplamaya. Partneri Guendouzi ile birlikte o kadar çok dolaşıyorlar, her şeyi öyle bir topluyorlar ki, arada ceplerini kontrol etme ihtiyacı hissediyor insan! (Uğur Meleke-HÜRRİYET)
“Bu hakemlere nasıl güveneceksin?”
Yine Kante ile Guendouzi en çalışkan oyunculardı. Talisca az koşarak iş yapma peşindeydi, 3'üncü denemesinde golü buldu. Tabii bir görüşüm de Fred ile ilgili; geçen hafta Asensio'nun sakatlığıyla derbide oyuna giren Fred, iyi de görev yapmıştı. Ancak Tedesco onu çok geç oyuna aldı. Tedesco'nun dün gece yaptığı en ilginç olay da şuydu: Son değişiklikle Talisca santrfor, Milli Takım'da santrfor oynayan Kerem ise 10 numara pozisyonundaydı.
Dün gece yine bir hakem skandalı yaşandı. Ali Yılmaz ve VAR'daki Sarper Barış Saka, müştereken rakibine kafa atan oyuncuyu sahada tuttular. Sonra bu hakemlere nasıl güveneceksin? (Ömer Üründül-SABAH)