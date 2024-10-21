"Bu Beşiktaş mutlu eder" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi)

"BU KADAR CÖMERTLİK OLMAZ"

"Maça solda Semih Kılıçsoy, sağda Ernest Muci ile başlayan Beşiktaş, bu 2 oyuncunun hazırladığı pozisyonlarla skora gitti. Gedson Fernandes’in temposu, Arthur Masuaku’nun soldan oyun kurulmasına desteği, Rafa Silva’nın üstün oyun zekası ve tekniğiyle fark yaratan siyah beyazlılar, maçı çok daha farklı kazanacak fırsatları ikinci yarıda yakalamasına rağmen final paslarında ve son vuruşlardaki beceriksizlik yüzünden büyük bir farkı kaçırdı.

Giovanni Van Bronckhorst’un 68. dakikada yaptığı Semih Kılıçsoy-Al Musrati değişikliği radikal görülebilir. Ancak ikinci yarının başında Konyaspor’un arka arkaya girdiği pozisyonlara karşı bir önlem gerekiyordu ve Hollandalı teknik adamın bu değişikliğinin ardından yeşil beyazlılar bir daha fırsat yakalayamadı ve oyunun kontrolü Beşiktaş’ın eline geçti.

Al Musrati sakatlığın ardından fiziksel olarak çok geriye gitmiş. Beşiktaş, maçların son bölümlerinde açık bir şekilde fiziksel olarak düşüş yaşıyor."

Güntekin Onay - HÜRRİYET