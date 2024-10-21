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"Bu Beşiktaş mutlu eder" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.

"Bu Beşiktaş mutlu eder" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 1

"BU BEŞİKTAŞ MUTLU EDER"

"Fernandes, Rafa Silva, Immobile… Beşiktaş bu üç oyuncu ile merkez hücum yapabildiği zaman çok etkili hale geliyor. Birkaç maç bu düzenin dışında oyuncuları kullanma düşüncesi Beşiktaş'ta işe yaramadı. Bu şekilde oynadıklarında oyuncular da mutlu hale geliyor. Daha etkili bir Rafa Silva, daha etkili bir Fernandes ortaya çıkıyor. Konya galibiyetinde de yine başrolde bu oyuncular ve performansları vardı. Beşiktaş'ta bir diğer merak konusu da Muçi ve Semih'in kanat pozisyonlarındaki performanslarıydı. İkisi de skora katkı yaptı, Muçi'nin biraz daha fazla kendine güvenini artırdığını gördük. Yetenekli bir oyuncu, daha iyi performansları da ortaya koyabilir. Semih özellikle iç saha maçları için önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle ceza sahası içerisinde gol bölgesinde her zaman cebinden bir şeyler çıkartabilir. Dün, kazandırdığı penaltı ile oyuna etki etti. Beşiktaş'ın bu oyuncuların performanslarına bütün sezon boyunca çok ihtiyacı var. Uzun bir maraton ve bu yol üzerinde farklı alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Şans alan oyuncuların da bunun farkında olması ve bunu doğru kullanmaları lazım. Beşiktaş, çok pozisyon üreten bir takım. İzleyenleri de taraftarlarını da mutlu ediyor. Dün skor 2 golde kalsa da pozisyon olarak yine çok fazlası sahada vardı. Bu sezon başından beri devam eden bir zenginlik, her hafta da üstüne koyarak devam ediyorlar."

Ali Gültiken - SABAH

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Bu Beşiktaş mutlu eder" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 2

"BU KADAR CÖMERTLİK OLMAZ"

"Maça solda Semih Kılıçsoy, sağda Ernest Muci ile başlayan Beşiktaş, bu 2 oyuncunun hazırladığı pozisyonlarla skora gitti. Gedson Fernandes’in temposu, Arthur Masuaku’nun soldan oyun kurulmasına desteği, Rafa Silva’nın üstün oyun zekası ve tekniğiyle fark yaratan siyah beyazlılar, maçı çok daha farklı kazanacak fırsatları ikinci yarıda yakalamasına rağmen final paslarında ve son vuruşlardaki beceriksizlik yüzünden büyük bir farkı kaçırdı.

Giovanni Van Bronckhorst’un 68. dakikada yaptığı Semih Kılıçsoy-Al Musrati değişikliği radikal görülebilir. Ancak ikinci yarının başında Konyaspor’un arka arkaya girdiği pozisyonlara karşı bir önlem gerekiyordu ve Hollandalı teknik adamın bu değişikliğinin ardından yeşil beyazlılar bir daha fırsat yakalayamadı ve oyunun kontrolü Beşiktaş’ın eline geçti.

Al Musrati sakatlığın ardından fiziksel olarak çok geriye gitmiş. Beşiktaş, maçların son bölümlerinde açık bir şekilde fiziksel olarak düşüş yaşıyor."

Güntekin Onay - HÜRRİYET

"Bu Beşiktaş mutlu eder" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 3

"BEŞİKTAŞ DERBİYE HAZIR"

"Süper Lig'in 9. Haftasında Tümosan Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş Dolmabahçe'de kendi evinde tüm tribünler dolu şekilde oynadı. Pazar gündüz maçı olması sebebiyle herkes çocuklarıyla, eşleriyle maça rağbet gösterdi. Bu da harika bir aile görüntüsü ortaya koydu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle tüm statta açılan Türk bayrakları, maç öncesi yapılan Cumhuriyetin Bekçisiyiz kareografisi tek telime ile muhteşemdi. Ortama uygun olarak maça baskılı başlayan Beşiktaş ilk dakikalarda pek aradığını bulamasa da Semih'in yapmış olduğu atakla bulduğu penaltı golü maçı 1-0'a getirmeyi başardı. Özellikle bu maçta Semih'in kanatta gösterdiği performans ile kanatlar harika çalıştı.

Bulduğu pozisyonları hunharca harcayan Beşiktaş başka bir gol bulamayınca mücadele 2-0 galibiyet ile tamamlandı. Bence Beşiktaş bugün oynadığı futbolla Galatasaray derbisine de hazır bir görüntü ortaya koydu. Ayrıca Federasyon başkanı ve hakemler dik durumca hakemlerde böyle maç yönetiyor tebrik ediyorum."

Sinan Vardar - Fotomaç

"Bu Beşiktaş mutlu eder" (Spor yazarlarından Beşiktaş değerlendirmesi) - 4

"SADECE İLK YARI

Maç öncesi Cumhuriyet Bayramı temalı organizasyon harikaydı. Rafa Silva da ilk yarı boyunca topla ne zaman demarke vaziyette buluşsa harika işler yaptı: Dar alandaki muazzam driplingleri ve fark yaratan ani hız yükseltmeleri bir yana orta sahadan hücum hattına geçişlerdeki tek pas dokunuşları da müthiş kaliteliydi.

Beşiktaş’ta ilk yarının en kötüsüyse Svensson’du: Sağ stoper kademesinde Gabriel önünde de Rashica’nın ekstra defansif katkısı olmayınca çok zorlandı. Solda Masuaku final kararlarını daha iyi verebilse ilk yarıdan skor tabelasına adını yazdırabilirdi ancak en azından yaptığı sürekli bindirmelerle önündeki Semih’in açıktan ekstra forvetleşmesini sağladı, zaten ilk gol de bu şekilde oluşan penaltı pozisyonundan geldi."

Ali Ece - FANATİK

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