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Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Süper Lig 30. hafta fikstürü ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının fikstürü belli oldu. Taraftarı heyecanlandıran karşılaşmaların yer aldığı yeni haftada Galatasaray maçı için de nefesler tutulmuştu! 30. hafta fikstüründe sarı kırmızılı takımın mücadelesi yer almadı. Taraftar ise ''30. hafta Galatasaray maçı neden yok?'' sorusunu yöneltmeye başladı.

Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Süper Lig 30. hafta fikstürü ve puan durumu - 1

Süper Lig'de 29 hafta geride kaldı ve sezon sonu için geri sayım başladı. Sona doğru takımlar arasındaki puan farkı da açılırken futbol severlerin fikstür takibi yoğunlaştı. Trendyol Süper Lig 30. hafta maçları 4 Nisan'da başlıyor. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, neden yok?

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Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Süper Lig 30. hafta fikstürü ve puan durumu - 2

30. HAFTA GALATASARAY MAÇI NEDEN YOK? 

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray karşılaşmasın olmayacak. Bu haftayı sarı kırmızılı ekip BAY geçecek. Lig'de 19 takım olması nedeniyle her hafta bir takım yeşil sahaya çıkmıyor.

Galatasaray'ın bir sonraki maçı 11 Nisan günü Samsunspor ile saat 20:00'de olacak.

Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Süper Lig 30. hafta fikstürü ve puan durumu - 3

SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ

4 Nisan
20:00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan
13:30 Rizespor - Sivasspor
16:00 Başakşehir - Konyaspor
19:00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan
13:30 Alanyaspor - Bodrum
16:00 Hatayspor - Eyüpspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20:00 Göztepe - Gaziantep

Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Süper Lig 30. hafta fikstürü ve puan durumu - 4

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1.GALATASARAY - 71
2.FENERBAHÇE - 65
3.REEDER SAMSUNSPOR - 51
4.BEŞİKTAŞ - 47
5.İKAS EYÜPSPOR - 44
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - 39
7.GÖZTEPE - 38
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 38
9.KASIMPAŞA - 38
10.TRABZONSPOR - 36
11.ONVO ANTALYASPOR - 36
12.TÜMOSAN KONYASPOR - 34
13.ÇAYKUR RİZESPOR - 33
14.CORENDON ALANYASPOR - 31
15.NET GLOBAL SİVASSPOR - 30
16.SİPAY BODRUM FK - 30
17.BELLONA KAYSERİSPOR - 30
18.ATAKAŞ HATAYSPOR - 19
19.ADANA DEMİRSPOR / -2

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