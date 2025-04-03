Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Süper Lig 30. hafta fikstürü ve puan durumu

Süper Lig'de 29 hafta geride kaldı ve sezon sonu için geri sayım başladı. Sona doğru takımlar arasındaki puan farkı da açılırken futbol severlerin fikstür takibi yoğunlaştı. Trendyol Süper Lig 30. hafta maçları 4 Nisan'da başlıyor. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, neden yok?