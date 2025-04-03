Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Süper Lig 30. hafta fikstürü ve puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının fikstürü belli oldu. Taraftarı heyecanlandıran karşılaşmaların yer aldığı yeni haftada Galatasaray maçı için de nefesler tutulmuştu! 30. hafta fikstüründe sarı kırmızılı takımın mücadelesi yer almadı. Taraftar ise ''30. hafta Galatasaray maçı neden yok?'' sorusunu yöneltmeye başladı.
Süper Lig'de 29 hafta geride kaldı ve sezon sonu için geri sayım başladı. Sona doğru takımlar arasındaki puan farkı da açılırken futbol severlerin fikstür takibi yoğunlaştı. Trendyol Süper Lig 30. hafta maçları 4 Nisan'da başlıyor. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, neden yok?