Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de haftanın programı
Süper Lig'in yanı sıra alt liglerde de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı nefesleri kesiyor. Futbolseverler de ilgilendikleri liglerde son durumu ve maç programını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Futbolda haftanın programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'e 32, Trendyol 1. Lig'e 35, Nesine 2. Lig'e 32, Nesine 3. Lig'e ise 29. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde: