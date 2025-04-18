Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de haftanın programı

Futbolda haftanın programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'e 32, Trendyol 1. Lig'e 35, Nesine 2. Lig'e 32, Nesine 3. Lig'e ise 29. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde: