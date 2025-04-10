Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta maç günü ve saatleri

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı 11 Nisan Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Haftanınn kapanışı ise ikas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı ile olacak. İşte, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı...