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Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta maç günü ve saatleri

Süper Lig'de bu hafta yapılacak maçların programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkının 3'e düştüğü Süper Lig'de heyecan bu hafta da sürecek. Şampiyonluk yarışındaki takımların destekçilerinin yanı sıra alt sıralarda kümede kalma mücadelesi veren takımların taraftarları da haftanın maç programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta maç günü ve saatleri - 1

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı 11 Nisan Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Haftanınn kapanışı ise ikas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı ile olacak. İşte, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı...

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Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta maç günü ve saatleri - 2

11 Nisan Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)


Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta maç günü ve saatleri - 3

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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