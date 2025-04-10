Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta maç günü ve saatleri
Süper Lig'de bu hafta yapılacak maçların programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkının 3'e düştüğü Süper Lig'de heyecan bu hafta da sürecek. Şampiyonluk yarışındaki takımların destekçilerinin yanı sıra alt sıralarda kümede kalma mücadelesi veren takımların taraftarları da haftanın maç programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı 11 Nisan Cuma günü başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Reeder Samsunspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Haftanınn kapanışı ise ikas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı ile olacak. İşte, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı...