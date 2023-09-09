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"Bu jenerasyona yazık oluyor" (Spor yazarlarından Türkiye-Ermenistan maçı yorumu)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Türkiye-Ermenistan maçı değerlendirmesi...

"Bu jenerasyona yazık oluyor" (Spor yazarlarından Türkiye-Ermenistan maçı yorumu) - 1

BU JENERASYONA YAZIK OLUYOR

Milli takımın Interlilerden, Atleticolulardan, Benficalılardan, Romalılardan oluşan bu kaliteli jenerasyonu, maalesef teknik adam seçimleriyle heba olma yolunda. Umut Meraş-Kenan gibi seçimleriyle 60 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinin en kötü sonucuna imza atan Şenol Güneş ve bu takımın seviyesinin çok altındaki Stefan Kuntz... Bu jenerasyona gerçekten yazık oluyor.

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)




SPOR&SKOR HABERLERİ

"Bu jenerasyona yazık oluyor" (Spor yazarlarından Türkiye-Ermenistan maçı yorumu) - 2

SERGEN YALÇIN İÇİN GÖREV ZAMANI

İddia ediyorum dün bu maçı izleyip bu değişiklikleri yapabilecek tek insan var memleket sınırları içinde. Onun da bizim Milli Takım teknik direktörümüz olması bizim büyük çaresizliğimiz işte… Hamit Altıntop-Kuntz'un futbol aklına (!) teşekkür edip ülkenin en önemli futbol akıllarından Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir.

(Bülent Timurlenk-SABAH)



"Bu jenerasyona yazık oluyor" (Spor yazarlarından Türkiye-Ermenistan maçı yorumu) - 3

KÖTÜNÜN EN İYİSİ

Dünkü sonuç kötülerin belki de en iyisi oldu. Bir takım futbol oynamadan, abuk sabuk ıslak bez gibi toplarla rakibine gol atacağını zannederek futbol oynadığına inanıyorsa, bunun adı yalancılık olur. Ne Cengiz, ne Kerem, ne Barış Alper Ermenistan kalesini tehdit edecek bir varlık ve beceri gösterebildi.

Arkadaşları top oynamayınca kaptan Hakan Çalhanoğlu da ayarını düşürdü. Milli takım ikili mücadeleleri kaybediyor, sert ve hızlı oyunla, uzaktan attıkları tehlikeli şutlarla oyuna ortak olan, daha etkin görünen Ermenistan, dakikalar ilerledikçe yükselen motivasyonuyla dişli ve tehlikeli bir rakip kimliği kazanıyordu.

(Attila Gökçe-MİLLİYET)


"Bu jenerasyona yazık oluyor" (Spor yazarlarından Türkiye-Ermenistan maçı yorumu) - 4

FİYASKO

Kuntz, Cenk’i sahada tuttuğu her dakika en büyük kötülüğü bizzat oyuncuya yaptığının farkındadır umarım. Kuntz, ‘Vargas’ın kardeşi var mı?’ Diye soruyor ya bizzat Vargas’in kendisi gelse nafileydi. Bireysel olarak acayip kariyerli ve iyi futbolculardan kurulu bir kadromuz olsa da planımız Kuntz’un tercihleri yüzünden tam bir fiyaskoydu. Yıllarca Guidetti ile finallere kadar gelip kupayı alamıyorduk ama Santarelli ilk yılında iki büyük turnuvayı kazanmayı başardı. Demek ki, teknik direktör bir takımın kaderini belirlermiş. Kuntz böyle giderse hepimizden önce Almanya biletini alacak.

(Serkan Akcan-FANATİK)



"Bu jenerasyona yazık oluyor" (Spor yazarlarından Türkiye-Ermenistan maçı yorumu) - 5

MAKUS TALİHİMİZİ YENEMEDİK

Senelerdir aşamadığımız bir sorunumuz var. Nispeten kolay rakipler karşısında "nasılsa yeneriz" dediğimiz maçlarda çok kritik puanlar kaybederek başımıza çok işler açtık. Dün gece bu makus talihimizi yine yenemedik.

Çünkü oyuncularımız fizik olarak yeterli değil. Ferdi'nin yokluğunda hem sol bekte hem santrforda ciddi sorunlarımız var. Üstelik de bizim futbolumuzun her zaman vurguladığım gibi oturmuş bir sistemi ve kadro istikrarı yok.

(Ömer Üründül-SABAH)

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