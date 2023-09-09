"Bu jenerasyona yazık oluyor" (Spor yazarlarından Türkiye-Ermenistan maçı yorumu)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Türkiye-Ermenistan maçı değerlendirmesi...
BU JENERASYONA YAZIK OLUYOR
Milli takımın Interlilerden, Atleticolulardan, Benficalılardan, Romalılardan oluşan bu kaliteli jenerasyonu, maalesef teknik adam seçimleriyle heba olma yolunda. Umut Meraş-Kenan gibi seçimleriyle 60 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinin en kötü sonucuna imza atan Şenol Güneş ve bu takımın seviyesinin çok altındaki Stefan Kuntz... Bu jenerasyona gerçekten yazık oluyor.
(Uğur Meleke-HÜRRİYET)