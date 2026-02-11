Bu kez çok yaklaşmıştı. 500 gündür saçlarını kesmeyen Manchester taraftarı yine berbere gidemedi

Manchester United taraftarı Frank Illet, Ekim 2024’ten bu yana ilk saç kesimini olma fırsatını kaçırdı.



United üst üste beş maç kazanana kadar saçını kestirmemeye yemin eden Illet, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Kırmızı Şeytanlar’ın art arda dört galibiyet almasıyla berbere gitmeye çok yaklaşmıştı. Ancak Premier Lig’de West Ham United ile 1-1 berabere kalınmasının ardından yeniden başa döndü.

Illet’in bu mücadelesi kulübün son yıllardaki istikrarsız performansına da gönderme yapan bir sembole dönüşürken, kendisi Instagram’da 1,3 milyon takipçiye ulaştı.

SADECE BİRKAÇ AY SÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Londra deplasmanı öncesi takipçilerine seslenen Illet, “Bu saç yakında gidiyor, sırada West Ham var, beşte dördü tamamladık. Bu meydan okumaya başladığımdan beri ilk kez dört maç üst üste kazandık. Bu sefer olacak” demişti.

ESPN’e yaptığı açıklamada, “Bunun sadece birkaç ay süreceğini ve biraz eğlence olacağını sanmıştım” diyen Illet, “Zor bir dönemde Manchester United taraftarlarına biraz mizah katmak istemiştim,” ifadelerini kullanmıştı.