Bu maçta her şey var. Küfür, tekme, kırmızı kart ve ırkçılık suçlaması, "Formayla ağzını kapatan korkak"

Vinicius maç sonu şu açıklamayı yaptı:



“Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını kapatmaları gerekir.

Ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar.

Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hâlâ nedenini anlamıyorum."