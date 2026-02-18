Bu maçta her şey var. Küfür, tekme, kırmızı kart ve ırkçılık suçlaması, "Formayla ağzını kapatan korkak"
Benfica'nın sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçında saha karıştı. Irkçılık suçlamalarının damga vurduğu maçta Arda Güler de sahaydı. Jose Mourinho ise kırmızı kart gördü.
ORTALIK KARIŞTI
Şampiyonlar Ligi'nde play off maçlarının oynadığı gecede Benfica-Real Madrid maçında ortalık karıştı. Mücadeleyi Madrid ekibi deplasmanda 1-0 kazandı.
Arda Güler 86. dakika sahada kaldı, Jose Mourinho'ya kırmızı kart çıktı. Irkçılık suçlaması ise maça damga vurdu.
IRKÇILIK İDDİASI, ARDA ARAYA GİRDİ
Vinicius Jr. 50. dakikadaki gol sevinci sonrası Benfica'nın futbolcusu Prestianni tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia ederek oyun alanını terk etti ve maç bir süre durdu.
Formasıyla ağzını kapattığı görülen Prestianni ise Vinicius'un kendisine küfür ettiğini öne sürdü. Arda Güler ikiliyi sakinleştirmek içina araya girdi.
85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada, "Vinicius'u seviyorum ama gol atıyorsan git takım arkadaşlarınla kutla, tribünleri tahrik etme." dedi.
Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vinícius ve Gianluca Prestianni bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum. Bu kulübün Eusebio gibi siyahi olan bir efsanesi var. Benfica, ırkçı bir kulüp değildir.”
Camavinga ve Federico Valverde’nin maç içindeki sert hareketleri ve birbirlerine vurdukları anlar da yayıncı kuruluşa yansıdı.
Benfica Başkanı Rui Costa ve Real Madrid teknik ekibinden bir çalışan maçtan sonra kavga ettiği de iddia edildi.
"IRKÇILAR HER ŞEYDEN ÖNCE KORKAKTIR"
Vinicius maç sonu şu açıklamayı yaptı:
“Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını kapatmaları gerekir.
Ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar.
Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hâlâ nedenini anlamıyorum."