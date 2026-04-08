Bu sezon parlayan milli yıldız yedek kaldı, Almanya'da kriz çıktı. "Bu takımda oynayamazsın"

Bir gazetecinin Can Uzun'un neden forma giymediğine dair sorduğu soruyu yanıtlayan Riera, şu ifadeleri kullandı:

"Topla ne kadar iyi olursanız olun; eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben 'komple' oyuncular istiyorum; hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak."