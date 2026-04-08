Bu sezon parlayan milli yıldız yedek kaldı, Almanya'da kriz çıktı. "Bu takımda oynayamazsın"
08.04.2026 14:04
Son Güncelleme: 08.04.2026 14:06
Selim Başeğmezer
Milli futbolcu Can Uzun, Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera ile problem yaşıyor.
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, maç kadrosunda bulunmasına rağmen 90 dakika boyunca teknik direktör Albert Riera tarafından tercih edilmemişti.
Bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre formasından uzak kalan Uzun için dikkkat çeken bir haber gündeme geldi.
Bild'in haberine göre Köln maçında forma şansı bulamayan Uzun, maç sonunda Riera'nın açıklamalarıyla sarsıldı.
"ALBERT'İN TAKIMINDA OYNAYAMAZSINIZ"
Bir gazetecinin Can Uzun'un neden forma giymediğine dair sorduğu soruyu yanıtlayan Riera, şu ifadeleri kullandı:
"Topla ne kadar iyi olursanız olun; eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben 'komple' oyuncular istiyorum; hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak."
İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
İspanyol teknik adamın sözleri sonrası Can Uzun'un kulüple bağlarının kopma noktasına geldiği aktarıldı.
Haberin devamında yaz aylarında gerçekleşecek olası bir ayrılıkta Frankfurt'un 40-45 milyon euro'luk bir beklentisinin olacağının altı çizildi.
MILAN TAKİP EDİYOR
Frankfurt'ta yaşadığı huzursuzluk sonrası Can Uzun için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de harekete geçti.
İtalya'dan Milan'ın genç futbolcunun durumunu yakından takip ederek yaz döneminde "fırsat transferi" olarak teklif götürebileceği yazıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Frankfurt formasıyla 22 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.