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"Bu sezonun patronu Davinson" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu)

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Beşiktaş derbisi için değerlendirmeleri...

"Bu sezonun patronu Davinson" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 1

BU SEZONUN PATRONU DAVINSON

Maçın ikinci perdesi, yani 46 ile 67 arası Galatasaray’ın bir tık vites küçülttüğü bir dönem. Beşiktaş bu bölümde özellikle Rafa Silva’yı devreye soktuğunda rakip kalede kıvılcımlar yarattı ancak o kıvılcımları söndürmede genelde aynı adam vardı devrede: Davinson Sanchez. Bence şu ana kadar bu sezonun patronu Davinson. O sahada olduğunda her şey değişiyor, Galatasaray savunmayı daha fazla öne çıkarıyor, topları daha çabuk geri kazanıyor, atak sürekliliği sağlıyor.

Davinson bu katkılarıyla da yetinmiyor, dün derbide yaptığı gibi hep doğru zamanda doğru yerde. Dün 27’de, 29’da, 41’de, 49’da ve 61’de, tam beş defa Beşiktaş’ın etkili olacağı akınları büyümeden kesti. Adeta nefes aldırmadı Beşiktaş hücum oyuncularına.

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Bu sezonun patronu Davinson" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 2

ADİL MAÇ, DOĞAL SONUÇ

Süper Lig ayrışıyor… Bazı takımlar ve oyuncular bildiğimiz ölçüler içinde kalıp başarıyı ararken, kendi yetenekleri ve üstünlükleriyle rakiplerini aşarak oyunun kalitesini ve seviyesini yükseltiyorlar. Dün geceki maçın ilk yarısında edindiğimiz izlenim ve gözlem notlarımız böyleydi. Galatasaray, Okan Buruk’un tercihiyle Icardi ve Osimhen’i “çift santrfor” olarak sahaya çıkarırken, Beşiktaş tek santrforu Immobile’ye yalnızlığı yaşattı. Sadece Immobile değil… Topla buluşup zıpkın gibi rakip ceza alanına yönelen Rafa Silva da yalnız kaldı. İki sivri adam, topla hemen her buluşmalarında birbirlerini yalnız bıraktılar.. Topu getiren, kime pas vereceğini bilemedi, rakip savunmacılar da basıp kolayca “geçiş” yapıverdiler.

(Attila Gökçe-MİLLİYET)

"Bu sezonun patronu Davinson" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 3

BİR DURAN DURAN ŞARKISI: WİLD BOYS

Galatasaray'ın Süper Kupa ve Kasımpaşa maçlarında yediği 8 golde sahada Davinson'un olmadığı ve Sara-Lucas ikilisinin de bu maçlarda birlikte oynamadığı gerçeğine Osimhen'i eklediğinizde ev sahibinin kritik 3 adamı eksik ezeli rakibi karşısında bir başka derbi oynayacağını söylemek zor değildi. Geçen sezon ilk 10 haftada olduğu gibi G.Saray yine 28 puanda. Fark ise o 10 maç içinde olan Beşiktaş'ın yanı sıra yarıştaki diğer rakibi F.Bahçe'yi devirmiş olmak… İki duran top, belki de güzel bir Duran Duran hitini hatırlatır: Wild Boys…

(Bülent Timurlenk-SABAH)

"Bu sezonun patronu Davinson" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 4

İKİ TAKIM ARASINDAKİ FARK DURAN TOPLARI MÜTHİŞ KULLANAN SARA'YDI

Galatasaray’da Gabriel Sara’nın gecesi oldu. Davison Sanchez’in golünden sonra oyunu rakip yarı alana yıkan Beşiktaş, topla daha fazla oynayan taraftı. Ancak Davinson Sanchez gibi harika performans ortaya koyan bir stopere takıldı. İyi savunma yapan Galatasaray karşısında Beşiktaş, hem az şut attı hem de duran topları etkili kullanamadı. Halbuki Galatasaray’ın 2 golü de Gabriel Sara’nın servisleriyle adeta birbirinin kopyasıydı.

(Güntekin OnayHÜRRİYET)

"Bu sezonun patronu Davinson" (Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu) - 5

KAZANAN VE ÖĞRENEN...

Pas bağı daha yüksek takım olan Beşiktaş, oyunun doğrularında ısrar etti. Lakin duran topları savunmakta zorlanıyorlardı. Maçın ikinci mühim serbest vuruşunda da savunamadı Beşiktaş defansı kalesini.. Ve Victor Osimhen’in en iyi yaptığı işlerden biriyle maç 2-0’a geldi. Maçın sonucunun ülkenin pek sevdiği ‘‘çift santrfor’’ hadisesiyle ilgisinin olmadığını iki duran top organizasyonu göstermiş olmalı. Galatasaray ligin bilgilisi, okumuşu, tecrübelisi. Beşiktaş ise inşaası süreni. Maçın sonucu normal... Kazananı Galatasaray, öğreneni ise Beşiktaş olmalı. Kaybederken ‘’kazanmayı’’ koruyabilirse ,işleri yoluna koyma yolunda süreyi kısaltabilir Beşiktaş.

(Cem Dizdar-FANATİK)

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