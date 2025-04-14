"Bu takıma ameliyat şart" diyen Solskjaer operasyona başlıyor: 8 maddelik reçete!

4-Beşiktaş'ta Mert Günok ve Rafa Silva dışında her oyuncu için kapılar tekliflere açık durumda, kimse vazgeçilmez olarak görülmüyor.



5- Solskjaer, takımın hem mental hem fiziksel olarak zayıf ve kırılgan olduğunu düşünüyor. Savunmaya ve orta sahaya fiziksel kaliteleri yüksek, sertlikle baş edebilen, lider karakterli oyuncular istiyor. Roy Keane ve Gennaro Gattuso örneklerini bu düşüncesinden dolayı verdi.



6-Ara transfer döneminde 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu alan Beşiktaş, genç oyuncu planlamasını yazın değiştiriyor. Siyah-beyazlılar, 23-29 yaş aralığında futbol olarak olgunlaşmış oyunculara ağırlık verecek.





