"Bu takıma ameliyat şart" diyen Solskjaer operasyona başlıyor: 8 maddelik reçete!
Taraftarın bir türlü istikrar sağlanamadığı için tepki gösterdiği Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer operasyona başlıyor. Başakşehir yenilgisinin ardından "Bu takımı ilaç kurtarmaz. Ameliyat şart" diyen olskjaer, takıma neşteri vuracak. Yönetimle görüşecek olan Solskjaer 8 maddelik reçete hazırladı.
Beşiktaş'ta 2-0 kaybedilen Başakşehir mücadelesi sonrası "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat şart" diyen siyah-beyazlı takımın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer harekete geçti.