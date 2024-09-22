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Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi

23 Eylül maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 22 Eylül 2024 Pazar günü Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da mücadeleler devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takviminin ayrıntılarını derledik.

Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi - 1

22 Eylül 2024 maç takvimi günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. La Liga, Ligue 1, Serie A, Premier Lig, Bundesliga, Süper Lig, TFF 1. Lig’de mücadele eden Türk ve yabancı takımların mücadeleleri merak ediliyor. Premier Lig, LaLiga, Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de oynanacak maçlar belli oldu. İşte 23 Eylül maç takviminin ayrıntıları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi - 2

SÜPER LİG

17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor
17:00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
20:00 Beşiktaş - Eyüpspor
20:00 Adana Demirspor - Alanyaspor

Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi - 3

TFF 1. LİG

16:00 Keçiörengücü - Iğdır FK
16:00 Ümraniyespor - Adanaspor
19:00 Çorum FK - Kocaelispor
19:00 İstanbulspor - Bandırmaspor

Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi - 4

PREMİER LİG

16:00 Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest

18:30 Manchester City - Arsenal

BUNDESLİGA

16:30 Bayer Leverkusen - Wolfsburg
18:30 Stuttgart - Borussia Dortmund
20:30 St. Pauli - RB Leipzig

LALİGA

15:00 Getafe - Leganes
17:15 Athletic Bilbao - Celta Vigo
19:30 Villarreal - Barcelona
22:00 Rayo Vallecano - Atletico Madrid

SERİE A

13:30 Fiorentina - Lazio
16:00 Monza - Bologna
19:00 Roma - Udinese
21:45 Inter - Milan

LİGUE 1

16:00 Monaco - Le Havre
18:00 Angers - Nantes
18:00 Montpellier - Auxerr
18:00 Brest - Toulouse
21:45 Lyon - Marsilya

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