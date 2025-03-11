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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart tarihli bugünün maç listesi

Futbolda günün programı tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçı heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Asya AFC Şampiyonlar Ligi maçlar ve İngiltere Championship maçları da oynanacak. İşte 11 Mart tarihli bugünün maç listesi.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart tarihli bugünün maç listesi - 1

Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam müthiş bir heyecan yaşanacak. Son 16 turu rövanşında Barcelona sahasında Benficayı ağırlarken, Liverpool ise evinde PSG ile mücadele edecek. İşte 11 Mart tarihli günün maç programı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart tarihli bugünün maç listesi - 2

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Barcelona – Benfica

23:00 Bayer Leverkusen – Bayern Münih

23:00 Inter – Feyenoord

23:00 Liverpool – Paris Saint-Germain

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart tarihli bugünün maç listesi - 3

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

13:00 Yokohama M. - Shanghai Port

15:00 Johor Darul - Buriram Utd

23:00 Al Ahli - Al Rayyan

23:00 Al Hilal - Pakhtakor

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

23:00 Al Taawon - TS Tabriz

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart tarihli bugünün maç listesi - 4

İngiltere Championship

22:45 Burnley - West Bromwich

22:45 Cardiff - Luton Town

22:45 Derby County - Coventry

22:45 Middlesbrough- QPR

22:45 Norwich - S. Wednesday

22:45 Sunderland - Preston

23:00 Sheffield Utd - Bristol City

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