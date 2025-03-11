Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart tarihli bugünün maç listesi
Futbolda günün programı tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçı heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Asya AFC Şampiyonlar Ligi maçlar ve İngiltere Championship maçları da oynanacak. İşte 11 Mart tarihli bugünün maç listesi.
Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam müthiş bir heyecan yaşanacak. Son 16 turu rövanşında Barcelona sahasında Benficayı ağırlarken, Liverpool ise evinde PSG ile mücadele edecek. İşte 11 Mart tarihli günün maç programı.