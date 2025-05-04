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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mayıs Pazar günü kimin maçı var, derbi bugün mü?

Trendyol Süper Lig’in 34’ncü haftasında heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Samsunspor, Eyüpspor’u konuk ederken haftanın mücadelesinde ise Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İspanya LaLiga’da ise Real Madrid, Celta Vigo’yu ağırlarken Sevilla ise Leganes’i konuk edecek. Premier Lig’de Manchester United ise Brentford ile kozlarını paylaşacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 4 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar…

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mayıs Pazar günü kimin maçı var, derbi bugün mü? - 1

4 Mayıs Pazar günü Premier Lig, Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga gibi liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. İtalya Serie A’da ise Juventus, Bologna deplasmanına konuk olurken Roma ise Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Günün sonucu merakla beklenen bir diğer mücadelesinde ise Monza ve Atalanta rakip olacak. Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ise Chelsea deplasmanına konuk oluyor. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 4 Mayıs Pazar günü maç programı…

SPOR&SKOR HABERLERİ

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mayıs Pazar günü kimin maçı var, derbi bugün mü? - 2

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

19.00 Adana Demirspor-Göztepe

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mayıs Pazar günü kimin maçı var, derbi bugün mü? - 3

İSPANYA LALİGA 

15:00 Real Madrid - Celta de Vigo

17:15 Sevilla - Leganes

19:30 Espanyol Barcelona - Real Betis Sevilla

22:00 Real Sociedad San Sebastian - Athletic Bilbao

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mayıs Pazar günü kimin maçı var, derbi bugün mü? - 4

İNGİLTERE PREMIER LİG

16:00 Brentford - Manchester United FC

16:00 Brighton & Hove Albion FC - Newcastle United FC

16:00 West Ham United FC - Tottenham

18:30 Chelsea - Liverpool

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mayıs Pazar günü kimin maçı var, derbi bugün mü? - 5

İTALYA SERİE A

13.30 Empoli-Lazio (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

16.00 Monza-Atalanta (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

19.00 Roma-Fiorentina (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

21.45 Bologna-Juventus (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

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