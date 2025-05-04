Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Mayıs Pazar günü kimin maçı var, derbi bugün mü?

4 Mayıs Pazar günü Premier Lig, Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga gibi liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. İtalya Serie A’da ise Juventus, Bologna deplasmanına konuk olurken Roma ise Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Günün sonucu merakla beklenen bir diğer mücadelesinde ise Monza ve Atalanta rakip olacak. Premier Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ise Chelsea deplasmanına konuk oluyor. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 4 Mayıs Pazar günü maç programı…