Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Avrupa Ligi bugün (13 Şubat) kimin maçı var?
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu heyecanı başlıyor. 13 Şubat Perşembe günü birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Belçika ekibi Anderlecht'i konuk ederken Galatasaray ise AZ Alkmaar deplasmanından avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor. Avrupa futbolunun kulüp seviyesinde iki numaralı organizasyonunda bugün 8 play-off mücadelesi oynanacak. Karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler ise günün maç programına odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, Avrupa Ligi günün maç programı..
13 Şubat Perşembe günü oynanacak maçların programı belli oldu. Televizyon karşısına geçmeye hazırlanan futbolseverler ise günün maçlarına odaklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Ajax, Real Sociedad, Twente, Bodo-Glimt, Roma, Porto gibi önemli takımlar bugün sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesinde ise Porto ve Roma karşı karşıya gelecek. Hollanda ekibi Twente, Bodo-Glimt’i konuk ederken Ferencvaros ise Viktoria Plzen takımıyla kozlarını paylaşacak. Peki Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar…