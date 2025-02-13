Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Avrupa Ligi bugün (13 Şubat) kimin maçı var?

13 Şubat Perşembe günü oynanacak maçların programı belli oldu. Televizyon karşısına geçmeye hazırlanan futbolseverler ise günün maçlarına odaklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Ajax, Real Sociedad, Twente, Bodo-Glimt, Roma, Porto gibi önemli takımlar bugün sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesinde ise Porto ve Roma karşı karşıya gelecek. Hollanda ekibi Twente, Bodo-Glimt’i konuk ederken Ferencvaros ise Viktoria Plzen takımıyla kozlarını paylaşacak. Peki Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar…