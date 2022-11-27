Bugün kimin maçı var? 2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün programı (27 Kasım 2022)

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Japonya: Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Tanaka, Ito, Kamada, Kubo, Asano

Kosta Rika: Navas, Waston, Calvo, Duarte, Oviedo, Tejeda, Borges, Bennette, Fuller, Campbell, Contreras