Bugün kimin maçı var? 2022 FIFA Dünya Kupası'nda günün programı (27 Kasım 2022)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.
Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: U. Simon, Azpilicueta, Rodri, A. Laporte, S. Busquets, Gavi, M. Asensio, F. Torres, J. Alba, Pedri, D. Olmo
Almanya: M. Never, A, Rüdiger, D. Raum, N. Süle, N. Schlotterbeck, J. Kimmich, S. Gnabry, T. Müller, J. Musiala, İ. Gündoğan, K. Havertz
Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında yarın Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek.
Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.
Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.
Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.
Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Batshuayi
Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiat, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, Ziyech, En-Nesyri
Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada yarın karşılaşacak.
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çalacak.
Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.
Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hırvatistan: D. Livakovic, D. Lovren, B. Sosa, J. Gvardiol, J. Juranovic, M. Kovacic, A. Kramaric, L. Modric, M. Brozovic, M. Pasalic, I. Perisic
Kanada: M. Borjan, A. Johnston, K. Miller, S. Vitoria, R. Laryea, S. Eustaquio, T. Buchanan, Atiba, C. Larin, A. Davies, J. David
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında yarın Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.
Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.
Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.
Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.
Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Japonya: Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Tanaka, Ito, Kamada, Kubo, Asano
Kosta Rika: Navas, Waston, Calvo, Duarte, Oviedo, Tejeda, Borges, Bennette, Fuller, Campbell, Contreras