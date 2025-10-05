Bugün maç var mı? 5 Ekim günün maçları: Süper Lig, Bundesliga, Premier Lig, İtalya ve Fransa ligleri

Süper Lig'de Milli ara öncesi gerçekleşecek müsabakalar merakla izleniyor. Tarftarlar Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. liglerdeki maçların tarihlerini, saat ve yayıncı kanallarını TFF'den sorguluyor. Yerli turnuvaların yanı sıra Avrupa'daki maçlar da ilgi görüyor. Peki, bugün maç var mı? 5 Ekim'de kimin maçı var?