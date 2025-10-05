NTV.COM.TR

Bugün maç var mı? 5 Ekim günün maçları: Süper Lig, Bundesliga, Premier Lig, İtalya ve Fransa ligleri

Liglerdeki günün maçları futbol severler tarafından takip ediliyor. 5 Ekim günü Süper Lig başta olmak üzere, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. liglerde karşılaşmalar olacak. Öte yandan La Liga, Bundesliga, İtalya Seria, Fransa Ligi gibi pek çok turnuvada maçlar oynanacak. İşte, bugünkü maçlar listesi ve yayıncıları...

Süper Lig'de Milli ara öncesi gerçekleşecek müsabakalar merakla izleniyor. Tarftarlar Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. liglerdeki maçların tarihlerini, saat ve yayıncı kanallarını TFF'den sorguluyor. Yerli turnuvaların yanı sıra Avrupa'daki maçlar da ilgi görüyor. Peki, bugün maç var mı? 5 Ekim'de kimin maçı var?

GÜNÜN MAÇLARI (5 EKİM)

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

12:00 | Beşiktaş - Fenerbahçe
12:00 | Galatasaray - Çekmeköy Bilgidoğa

Süper Lig

14:30 | Kasımpaşa - Konyaspor (Bein Sports 1)
17:00 | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK ( Bein Sports 1)
20:00 | Samsunspor - Fenerbahçe (Bein Sports 1)
20:00 | Göztepe - Rams Başakşehir (Bein Sports 2)

Trendyol 1. Lig

13:30 | Sarıyer - Sakaryaspor (TRT Spor / Bein Sports 2)
16:00 | Sivasspor - Serik Bld. (TRT Spor / Bein Sports 2)
16:00 | Iğdırspor - İstanbulspor (Bein Sports 1 / Tabii Spor)
19:00 | Bodrumspor - Hatayspor ( TRT Spor / Bein Sports 1)

TFF 2. Lig

14:00 | 1461 Trabzon - Ankara Demir (Sıfır TV Youtube)
14:00 | Muşspor - Aliağa FK (Sıfır TV Youtube)
14:30 | Y. Malatyaspor - Somaspor (Sıfır TV Youtube)
15:00 | Adanaspor - Gebzespor (Sıfır TV Youtube)
15:00 | Sincan Bld. - İnegölspor (Sıfır TV Youtube)
15:00 | Kastamonuspor - İskenderunspor (Sıfır TV Youtube)
15:30 | Arnavutköy Bld. - Fethiyespor (Sıfır TV Youtube)
15:30 | Beykoz Anadolu - Kepez Bld. (Sıfır TV Youtube)
15:30 | Altınordu - Beyoğlu Yeni Çarşı (Sıfır TV Youtube)
15:30 | Çorluspor 1947 - Etimsgut Bld (Sıfır TV Youtube)
15:30 | Edirnespor - Kestel Çilek Spor (Sıfır TV Youtube)
15:30 | Kütahyaspor - Alanya 1221 (Sıfır TV Youtube)
15:30 | Sökespor - Nazilli Bld. (Sıfır TV Youtube)
16:00 | Kırklarelispor - Bursaspor (Bi Kanal)
16:00 | Karaman FK - Adana 01 FK (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Menemenspor - Aksaray Bld (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Isparta 32 Spor - Kahramanmaraş İstiklal (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Mersin İY - Mardin 1969 (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Karacabey Bld. - Elazığspor (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Batman Petrol - Ankaragücü (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor (Sıfır TV Youtube)

TFF 3. Lig

14:00 | Fatsa Bld. - Artvin Hopa (Sıfır TV Youtube)
14:30 | Kahramanmaraş - Silifke Bld. (Sıfır TV Youtube)
14:30 | Diyarbekirspor - Karaköprü Bld. (Sıfır TV Youtube)
14:30 | Pazarspor - Ereğli Bld. (Sıfır TV Youtube)
15:00 | Kırşehirspor - Kapadokya Spor (Sıfır TV Youtube)
15:00 | Erciyes 38 FK - Ağrı 1970 (Sıfır TV Youtube)
15:00 | Türk Metal 1963 - Kilis Bld. (Sıfır TV Youtube)
15:00 | Düzcespor - Çayelispor (Sıfır TV Youtube)
15:00 | Zonguldakspor - Y. Amasyaspor (Sıfır TV Youtube)
16:00 | İnegöl Kafkas - Bulvarspor (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Çankaya FK - Yalova (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Giresunspor - Sebat Gençlik (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Denizli İdmanyurdu Güreller - Ayvalıkgücü Bld. (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Eskişehirspor - Uşakspor (Sıfır TV Youtube)
19:00 | Tire 2021 - İzmir Çoruhlu FK (Sıfır TV Youtube)

İtalya Kadınlar Serie A

16:00 | Genoa - Milan

İtalya Serie A

13:30 | Udinese - Cagliari (S Sport 2, S Sport Plus, Tivibu Spor 1)
16:00 | Bologna - Pisa (Tivibu Spor 3 / S Sport Plus)
16:00 | Fiorentina - Roma (S Sport Plus / Tivibu Spor 1 / S Sport 2)
19:00 | Napoli - Genoa (S Sports / Tivibu Spor 2 / S Sport Plus)
21:45 | Juventus - Milan (S Sports / S Sport Plus)

Azerbaycan Premier Lig

14:00 | Karvan - Sabah Bakü (CBC Sport)
16:30 | Qabala - Shamakhi (CBC Sport)

Almanya Bundesliga 2

14:30 | Arminia Bielefeld - Schalke 0 (Tivibu Spor 2, S Sport Plus)
14:30 | Greuther Fürth - Hannover 96
14:30 | Magdeburg - Elversberg

Bundesliga

16:30 | Stuttgart - Heidengeim ( Tivibu Spor 2 / S Sport Plus)
18:30 | Hamburg - Mainz (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)
20:30 | Monchengladbach - Freiburg (S Sport Plus)

İspanya La Liga

15:00 | Alaves - Elche (S Sport / S Sport Plus)
17:15 | Sevilla - Barcelona ( S Sport / S Sport Plus)
19:30 | Espanyol - Real Betis (S Sport / S Sport Plus)
19:30 | Real Sociedad - Royal Vallecano (S Sport Plus)

Hollanda Ligi

15:30 | Feyenoord - Utrecht (Tivibu Spor 4)
17:45 | AZ Alkmaar - SC Telstar ( Tivibu Spor 4)

Fransa Ligi

16:00 | Lyon - Toulouse (Bein Connect)
18:15 | Le Havre - Rennes (Bein Connect)
18:15 | Monaco - Nice (Bein Connect)
18:15 | Strasbourg - Angers (Bein Connect)
21:45 | Lille - PsG (Bein Sports 4)

Premier Lig

16:00 | Aston Villa - Burnley (Bein Connect)
16:00 | Everton - Crystal Palace (Bein Sports 3)
16:00 | Newcastle - Nottingham Forest (Bein Connect)
16:00 | Wolverhampton - Brighton (Bein Sports 2)
18:30 | Brentford - Manchester City (Bein Sports 3)

İskoçya Premier Lig

17:00 | Glasgow Rangers - Falkirk (S Sport Plus)

