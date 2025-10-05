Bugün maç var mı? 5 Ekim günün maçları: Süper Lig, Bundesliga, Premier Lig, İtalya ve Fransa ligleri
Liglerdeki günün maçları futbol severler tarafından takip ediliyor. 5 Ekim günü Süper Lig başta olmak üzere, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. liglerde karşılaşmalar olacak. Öte yandan La Liga, Bundesliga, İtalya Seria, Fransa Ligi gibi pek çok turnuvada maçlar oynanacak. İşte, bugünkü maçlar listesi ve yayıncıları...
Süper Lig'de Milli ara öncesi gerçekleşecek müsabakalar merakla izleniyor. Tarftarlar Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. liglerdeki maçların tarihlerini, saat ve yayıncı kanallarını TFF'den sorguluyor. Yerli turnuvaların yanı sıra Avrupa'daki maçlar da ilgi görüyor. Peki, bugün maç var mı? 5 Ekim'de kimin maçı var?