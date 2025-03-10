Bugünkü maçlar 10 Mart: Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig maçları

Trendyol 1. Lig



10 Mart (13:30) Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor

10 Mart (16:00) Boluspor - İstanbulspor

10 Mart (16:00) Pendikspor - Amed Sportif Faaliyetler

10 Mart (20:30) Kocaelispor - Ankaragücü



2. Lig ve 3. Lig mücadeleleri 15 Mart itibariyle başlıyor olacak. 2. Lig'e 27. hafta, 3. Lig'de ise 24. hafta açılış yapacak.

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 28. hafta müsabakaları 14, 15 ve 16 Mart'ta, Trendyol 1. Lig 30. hafta müsabakaları 14, 15 ve 16 Mart'ta, Nesine 2. Lig 27. hafta müsabakaları 15 ve 16 Mart'ta, Nesine 3. Lig 24. hafta müsabakaları 15 ve 16 Mart'ta olacak.